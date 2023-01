Dle trenéra Tomáše Zápotočného příprava týmu probíhala dle představ, s jakými spolu se svým kolegou Markem Niklem do Dynama z Příbrami přicházeli. „Tři přípravné zápasy, které jsme na soustředění sehráli, nás patřičně prověřily a já jsem tomu rád,“ zdůraznil Zápotočný a dodal, že ani porážky v prvních dvou utkáních je nikterak nevystrašily. „My si v těch zápasech vyzkoušeli, čím se budeme chtít v jarní části sezony prezentovat,“ uvedl. „Já osobně byl z pobytu v Turecku nadšen i proto, že jsem v této zemi jako hráč prožil krásná léta,“ vyzdvihl a dodal, že hráči těch deset dní v Turecku poctivě odmakali. „A důležité je i to, že se nikdo nezranil,“ ocenil Zápotočný.

Jeho trenérský parťák Marek Nikl připomněl sílu soupeřů, které Dynamo na soustředění mělo: „Byla to velice kvalitní mužstva, ale přestože jsme samozřejmě ve všech utkáních chtěli vyhrát, až tak vyloženě na výsledky jsme nehleděli. Zvítězit se nám sice povedlo až v tom posledním utkání, ale o to víc nás to potěšilo a věříme, že budeme ve vítězném duchu pokračovat i nadále,“ přál si Nikl.

Oba trenéři si pochvalovali i výkony, jimiž se v Turecku prezentovali noví hráči týmu Čermák a Adediran. „Marcela Čermáka známe z Příbrami a musím říct, že i tady do týmu zapadl skvěle. A Quadri Adediran? To by dle mého soudu mohla být jakási raketa, určitě nám hodně pomůže,“ nešetřil chválou Zápotočný.

Do jarní části sezony jde Dynamo s optimismem: „My každý zápas chceme vyhrát,“ zaznělo na tiskovce.

Ve středu obrany v sestavě zřejmě nebude chybět kapitán týmu Martin Králik.

„Tréninky sice jsou hodně náročné a někdy fakt večer jsme rádi, že zalehneme, ale chaláni v kabině nereptají, nálada je velice pozitivní,“ na úterní tiskovce na dotaz Deníku vyzdvihl slovenský stoper. „My víme, že ta dřina slouží k tomu, abychom byli v sezoně úspěšní,“ dodal.

Ani prohry v prvních dvou zápasech na soustředění dle Králikových slov na pohodě v týmu neubraly. „Sice nikdy není příjemné prohrát, my však cítili, že po herní stránce ty zápasy špatné nebyly a věděli jsme, že je na čem stavět. Je dobré, že ty porážky přišly ještě v přípravě, takže jsme viděli, kde ještě se musíme zlepšit,“ zdůraznil Králik a připomněl, že po těch dvou prohrách přišla v Turecku výhra 4:1 s Prištinou. „Což potěší, protože nám to určitě dodalo ještě větší víru v to, že jsme správné cestě a že pokud z ní neuhneme, tak můžeme uspět,“ zdůraznil.

Potvrdí to hráči Dynama už v sobotu na Slovácku?

HRÁČSKÝ KÁDR

Brankáři: Colin Andrew, Martin Janáček, Dávid Šípoš

Obránci: David Broukal, Benjamin Čolič, Ondřej Čoudek, Lukáš Havel, Martin Králik, Lukáš Skovajsa, Martin Sladký, Branislav Sluka

Záložníci: Patrik Čavoš, Marcel Čermák, Lukáš Čmelík, Jakub Grič, Patrik Hellebrand, Jakub Hora, David Krch, Matej Mršić, Nicolas Penner, Roman Potočný, Jonáš Vais

Útočníci: Quadri Adediran, Daniel Hais, Jakub Matoušek, Michal Škoda, Tomáš Zajíc

ZMĚNY V KÁDRU

Na Slovensku budou na jaře působit dva hráči Dynama: brankář Matěj Luksch bude zbytek sezony chytat v Podbrezové a ofenzivní univerzál Jakub Švec zamířil na hostování do Skalice.