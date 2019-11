Jedním gólem k tomu přispěl i 28letý bosenský obránce Benjamin Čolić, jenž v létě do Českých Budějovic přišel z Karviné.

Při svém gólu se vám podařilo z přímého kopu prostřelit zeď. Byl to záměr, nebo spíš náhoda?

Mířil jsem k tyči, ale že to prošlo zdí, jsem viděl až na videu. Takže netvrdím, že to byl přesně můj úmysl, mířil jsem ale do stejného místa. Kdyby to šlo o pár centimetrů výš, tak si myslím, že by to stejně byl gól.

Byl to gól proti Spartě, navíc na jejím hřišti. Má tudíž ta trefa pro vás o něco větší cenu než proti jinému soupeři?

Určitě. Dal jsem z přímáků dost možná hezčích gólů, ale proti Spartě si člověk toho gólu považuje přece jen víc.

Tím spíš, že jste i díky tomu vašemu gólu navíc uhráli i bod, který má velkou cenu!

Já si myslím, že bod uhrála spíše Sparta než my! Pravda, ve druhé půli sice byla Sparta lepší a měla i dost šancí, jenže my jsme v zápase třikrát vedli, v první půli jsme byli my lepší a třem bodům jsme v zápase byli hodně blízko. Minimálně bod jsme si tudíž určitě zasloužili.

Jak těžký zápas to byl? A jak se vám hrálo na Hložka nebo na Kozáka? A po půli navíc také na čerstvého Plavšiče?

V české lize jsem třetí rok a řekl bych, že Hložek i Kozák jsou hodně silní a nepříjemní, zvlášť Hložek je fakt výborný hráč. Sparta dopředu po té naší straně hrála i přes Frýdka. A druhou půli na té naší pravé straně, kde Sparta měla velkou sílu, navíc hrál i Plavšič, který je v celé české lize nejrychlejším hráčem. Myslím si ale, že jsme to nějakým způsobem zvládli a že můžeme i s tím jedním bodem být spokojeni.

V nastaveném čase jste se střetl ve vápně s Kozákem, jenž skončil na zemi a Sparta se dožadovala penalty. Jak jste tu situaci viděl vy?

Koukal jsem na celý zápas taky na videu a znovu říkám, že to penalta rozhodně nebyla. Možná jsem tam hlavou malý kontakt měl, chtěl jsem ale hrát míč, do Kozáka jsem nešel v žádném případě. Je to ale Sparta a já si myslím, že on chtěl vyvinout tlak na sudího. Ostatně už při penaltě, kterou Sparta kopala v prvním poločase, tam dle mého názoru od Pavla Nováka nebyl rozhodně takový kontakt, aby se Kozák musel skácet na zem…

Pojďme ale zpět k vašemu střetu s Kozákem, který dost dlouho zkoumal VAR. Jak vám v té chvíli bylo?

Samozřejmě, že jsem byl hodně nervózní. Byl už téměř konec zápasu a my bod brali, kdyby sudí pískl penaltu a my o bod přišli, to by pro nás bylo hodně kruté. Ale jak říkám, já věřil, že penaltu za to písknout nemůže.

Teď v neděli hrajete znovu venku a i v Jablonci vás zřejmě čeká hodně těžký zápas.

Nebude to nic jednoduchého, Jablonec má výborný manšaft. Hlavně dopředu má obrovskou sílu. Ale i my máme teď formu, šestkrát v řadě jsme neprohráli a s cílem bodovat pojedeme i do Jablonce. Doma jsme s Jabloncem hráli 1:1 a a ten gól se povedlo dát mně z přímáku. Takže bych se vůbec nezlobil, kdybych se trefil i v Jablonci a my tam opět bodovali.