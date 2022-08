Spartě jste byli vyrovnaným soupeřem, nemáte však ani bod…

Byl to vyrovnaný zápas a myslím, že jsme herně nezklamali a že zápas rozhodly dva rychlé góly, které Sparta dala. Nám chybělo nějaké ty šance či pološance, co jsme měli, dotáhnout až ke gólu a my bychom díky tomu mohli pomýšlet na lepší výsledek.

První gól, který Sparta dala hned na začátku, byl hodně laciný. Vy jste ten míč tečoval, jak jste to viděl?

Byla to situace, na kterou jsme se přitom před zápasem připravovali. Věděli jsme, že Sparta rohy rozehrává, mě to ale trefilo do zad a Šipimu (Davidu Šípošovi – pozn.) to zapadlo přesně k tyči. Bylo to už ve druhé minutě, ale jsem rád, že nás to neovlivnilo tak, že bychom se nějak sesypali. Na druhé straně ale výsledek zápasu to určitě ovlivnilo.

Jen dvě minuty po vedoucím gólu Sparty jste měli obrovskou šanci vyrovnat a do brejku jste Čmelíka, jenž trefil tyč prázdné branky, vyslal přesným pasem vy. To jste stihli nacvičit za ty dva tři dny, co tady Čmelík po příchodu z Karviné byl?

Měli jsme nějakou taktiku, s niž jsme na Spartu chtěli vyrukovat, a tohle byl jeden ze nacvičených taktických prvků, směrovaných na Potočného a Čmelíka, kteří oba jsou rychlí. Čmela si to dobře odtáhl, já ho viděl a ta přihrávka se mi povedla přesně tak, jak jsem chtěl. Velká škoda, že to neskončilo gólem.

Věříte, že kdyby místo tyčky to byl gól, mohl se zápas vyvíjet pro vás líp?

Určitě by to byl jiný zápas. Vyrovnali bychom na 1:1 a výsledek pro nás mohl být příznivější. Že tomu tak nebylo, to nás mrzí, ale jak jsem říkal, byly tam i jiné situace, které jsme nevyřešili do gólu, a proto jsme nemohli vyhrát.

Přitom jste v té první půli, byť jste v ní dostali dva góly, horší než Sparta nebyli…

My jsme celý zápas horším týmem nebyli!

Hráči Sparty výhru dlouze a bouřlivě slavili. Bylo vidět, že byli hodně namotivovaní.

My taky byli namotivovaní! Proti Spartě vždycky je motivace, teď tady navíc po dlouhé době byl plný dům.

Teď v neděli hrajete zase doma a zase s těžkým soupeřem, přijede Slovácko. Co od toho zápasu čekáte?

V české lize se moc nedá soupeře si nějak vybírat, v lize každý tým má svou kvalitu. My si od začátku přípravy tady něco nastavili a za tím chceme jít. A když to řeknu úplně zjednodušeně, my nemůžeme koukat doleva doprava, chceme porážet každého, s každým se chceme rovnat. Chtěli bychom ze svého stadionu zase udělat takovou pevnost, jako tomu bylo minulou sezonu.