Před přípravným zápasem Táborska a Dynama podepsali představitelé obou největších fotbalových klubů jižních Čech memorandum o vzájemné spolupráci.

Memorandum o vzájemné spolupráci v Táboře v sobotu podepsali majitel prvoligového Dynama JUDr. Vladimír Koubek a člen správní rady druholigového Táborska Ondřej Dvořák. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Je to počáteční krok navázání spolupráce mezi oběma kluby,“ zdůraznil majitel Dynama JUDr. Vladimír Koubek a ujistil, že oba kluby se budou navzájem podporovat všude, kde to bude možné. „Jestliže budeme dávat hráče na hostování, první nabídka půjde do Táborska a na něm bude, zda hráče uplatní,“ zdůraznil Koubek s tím, že stejně tomu bude i v případě, bude-li se jednat o hráče na přestup. „Řekli jsme si, že se budeme navzájem respektovat, že budeme respektovat svá sportovní postavení a uděláme vše pro to, abychom si pomáhali tam, kde si pomoci můžeme. Máme zájem, aby Táborsko hrálo svoji soutěž, Táborsko má zájem, abychom hráli naši soutěž. Pokud půjdou po uzavření kádru naši hráči hostovat, tak do Táborska a my poneseme část nákladů na hráče. Táborsko ponese takovou část, která odpovídá jeho poměrům,“ dodal po podpisu memoranda majitel Dynama a předseda představenstva.