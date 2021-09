Zápas měl slavnostní rámec, neboť plzeňská Viktoria slavila 110. výročí svého založení. „Je to významné klubové jubileum, proto jsme se rozhodli zápas pojmout ve velmi slavnostním duchu a věřím, že si naši fanoušci tento den užijí a uvidí i vítězství Viktorie,“ podtrhl generální ředitel plzeňského klubu Adolf Šádek.

„Domácí jsou favority, ale my si to rozhodně do Plzně nejedeme jen tak odehrát,“ ujišťoval před cestou do Plzně asistent trenéra Dynama Jiří Kohout. „Třeba nás ta slavnostní atmosféra nabudí a můžeme odehrát zajímavé utkání,“ přál si Kohout.

A v první půli Jihočeši favorita skutečně pořádně zaskočili. Prvních deset minut sice byli domácí aktivnější, jejich převaha ale rozhodně nebyla nijak výrazná. Přesto byla Viktorka blízko vedoucí trefě, to by ale po rohu musel Pernica mířit i pár centimetrů přesněji, takhle se balon odrazil od tyče do zámezí.Jenže pak se obraz hry rapidně změnil!

Ve 13. minutě po rychlém brejku běželi Bassey a Hora dva na jednoho a Horovu ránu Pernica tečoval na roh, krátce nato Bassey po zpětné Horově nahrávce sice branku trefil, jeho ráně ale chyběl důraz a Staněk neměl potíže. To o dvě minuty už plzeňský gólman po akci Burena a Čavošově jen očima tlačil míč, který po Čavošově dělovce málem přlemil tyč byl domácí branky. Statistiku velkých šancí Dynama završil ve 27. minutě Bassey, jenž po Burenově narážečce z čisté šance pálil vedle.

„Klidně to mohlo být 3:1 pro Budějovice,“ vrtěl o pauze hlavou v televizním studiu Jan Rezek, bývalý kanonýr Příbrami a předtím i Plzně…

Do půle ještě hráči Dynama ze svých šancí gól nedali, hned v nástupu do druhého dějství se ale konečně dočkali. A byl to gól nádherný, výstavní! Jeho autorem byl Bassey, jenž se položil do centru Van Burena a ukázkovým volejem, kdy se míč od tyče odrazil do sítě, nedal Staňkovi v bráně žádnou šanci k zákroku – 0:1!

Ten gól si fotbalisté Dynama zasloužili, vedli právem, nicméně do konce střetnutí ještě chybělo více než půl hodiny a dalo se čekat, že favorit nebude chtít při svých oslavách prohrát. Trenéři Viktorky posílili ofenzivní fázi o Chorého a právě vytáhlý plzeňský útočník byl u zrodu vyrovnávacího gólu, když hlavou sklepl míč na Řezníka a ten vyrovnal na 1:1.

A nakonec černobílí jeli domů s prázdnou, když deset minut před koncem Hejda hlavou po Sýkorově centru zápas rozhodl – 2:1.

Rozhodnuto ale ještě zdaleka nebylo, fotbalisté Dynama zbraně nesložili!

Pět minut před koncem si Talovierov naskočil na centrovaný míč a po krásné hlavičce už zvedal ruce radostí, Staněk v bráně ale vytáhl vpravdě fantastický zákrok a míč ještě na brankové čáře stačil chytit. Možná, že míč už dokonce o pár centimetrů skončil v brance, ani VAR ale zřejmě správný záběr nenašel… „Já měl míč pod rukou a abych řekl pravdu, sám nevím, zda to bylo na čáře, či za ní. To není na mně posuzovat, je tu VAR, tam se to jistě přezkoumávalo a zřejmě to bylo v pořádku,“ krčil Jindřich Staněk rameny.

Plzeňský gólman zazářil ještě v nastaveném čase, kdy skvěle vyrazil pohotovou dělovku střídajícího Škody. Není divu, že právě Staněk byl vyhlášen mužem zápasu.

„Ta porážka nás hrozně mrzí, protože jsme tady odehráli skvělé utkání, bohužel jsme řady šancí nevyužili. Pokud ale chceme takovýto zápas vyhrát, musíme takové šance proměňovat,“ litoval trenér David Horejš.

Plzeň - Dynamo ČB 2:1 (0:0) - Branky: 69. Řezník, 79. Hejda – 53. Bassey. ŽK: Havel, Pernica, Staněk, Beauguel – Čavoš. Diváci: 9312. Rozhodčí: Petřík – Kotík, Pochylý. Plzeň: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda, Havel – Bucha, Kalvach (56. Chorý) – Kopic (56. Janošek), Sýkora (90+1. Čermák), Mosquera (80. Šulc) – Beauguel. Dynamo: Vorel – Sladký, Králik, Talovierov, Čolić – Čavoš, Hellebrand (83. Škoda) – Van Buren, Hora (70. Javorek), Mršić (74. Havel) – Bassey