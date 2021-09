Na tuto lichotivou bilanci tentokráte černobílí nenavázali a na Letné padli 0:1.

Trenér David Horejš své svěřence za nasazení a bojovnost přesto vyzdvihl: „Své svěřence musím pochválit, protože výkon, který jsme předvedli, byl velice dobrý a jediné, co tomu chybělo, byl nějaký bodový zisk. Bohužel nějaké možnosti, které jsme v zápase měli, jsme přílišnou zbrklostí nedokázali dotáhnout,“ litoval. „O výsledku tak vlastně rozhodla jediná standardní situace,“ zmínil Karlssonův roh, z něhož nepokrytý Hancko hlavičkoval přesně na zadní tyč.

Sparta měla po většinu času zápas jednoznačně ve své moci, vyvinula velký tlak a měla i spoustu střeleckých pokusů, jenže v koncovce její hráči byli hodně nepřesní, anebo jejich pokusy zadáci Dynama blokovali. Co prošlo, to pochytal při svém debutu v dresu Dynama slovenský brankář Dávid Šípoš.

Dle statistiky měla Sparta přes tři desítky střel, většina z nich ale mezi tři tyče nešla. „Sparta má velkou kvalitu, hlavně dopředu má velkou sílu, což prokazovala i v předešlých zápasech. I proti nám měla Sparta hodně střel, my ale dozadu hráli výborně,“ konstatoval trenér Horejš.

Výsledek tak i přes velkou převahu Sparty až do úplného konce na vážkách. „Brankových příležitostí jsme měli strašně moc, jenže uklidňující druhý gól, jako se nám to podařilo v minulých zápasech, jsme bohužel nedali,“ vraštil čelo trenér Sparty Pavel Vrba. „Pořád jsme se tak obávali o to, aby nám soupeř náhodou z nějakého brejku nedal gól, protože brejkové situace mají Budějovice velice nebezpečné,“ ocenil sparťanský kouč i hru Jihočechů.

Do několika šancí, či jejich náznaků, se fotbalisté Dynama i na Letné dostali, vážněji však Nitu v bráně neohrozili. „Nějaké možnost jsme i my měli, jenže jsme s nimi nenaložili dobře,“ mrzelo trenéra Horejše. „My věděli, že na Spartě nebudeme mít deset šancí, ale pár jsme jich měli. Pokud jsme ale chtěli pomýšlet na lepší výsledek, museli bychom s nimi naložit lépe,“ mrzelo Horejše.

Namátkou zmínil příležitost Patrika Brandnera. „Tam to měl řešit líp,“ posteskl si trenér Dynama a připomněl i dvě slibné situace, do kterých se v blízkosti velkého vápna dostal Fortune Bassey.

Nic to ale nemění na tom, že Sparta těch možností měla nepoměrně víc a že vyhrála zcela zaslouženě. Že vyhrála jen 1:0, na tom měl velký podíl i brankář Šípoš (zaskočil za Vorla, jenž je v Dynamu na hostování ze Sparty, dle dohody klubů tudíž chytat nemohl). „Dávid podal výborný výkon a prokázal, proč jsme ho chtěli a že jsme udělali dobře, že jsme ho přivedli,“ vyzdvihl trenér Horejš výkon 22letého gólmana, jenž v létě přišel na jih Čech z Nitry.

