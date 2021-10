„Bod má svou cenu a my ho bereme, i když jsme mohli získat i všechny tři,“ hodnotil po návratu do jihočeské metropole zápas v Jablonci trenér David Horejš, dle jehož soudu v prvním poločase jeho svěřenci byli jednoznačně lepším týmem a v tom druhém sice už více ze hry měl Jablonec, avšak krátce před koncem za stavu 2:1 spálil Fortune Bassey obrovskou šanci. „Kdyby ji proměnil, bylo by to 3:1 a my si mohli vézt domů tři body,“ litoval trenér Dynama.

Hosté skutečně v úvodním dějství zápasu hráli velice dobře, nenechali se zatlačit a výborně kombinovali. „Vyšlo nám to, co jsme chtěli hrát. Věděli jsme, že nás Jablonec bude napadat v šesti lidech, proto jsme Kubu Horu zatáhli trochu níž, abychom byli v přechodové fázi kvalitní na míči. Což se nám dařilo, dokázali jsme ten první blok přehrát a z toho si vytvářet nahoře ta přečíslení,“ přiblížil David Horejš taktické záměry, které týmu v Jablonci do přestávky vycházely.

Podobně první půli viděl i trenér Jablonce: „Hosté byli hodně aktivní a dobře kombinovali. Do vedení jsme šli ale my dobře zahranou standardní situací. Ale to, co nás trápí, je déle udržet vedení. Dvakrát jsme inkasovali, kdy jsme střed hřiště měli úplně volný,“ hněval se Petr Rada.

Přestože Dynamo bylo do půle lepší, do vedení šel soupeř. „Rychle jsme dokázali výsledek otočit a vedle těch dvou gólů jsme měli ještě dvě další velké příležitosti,“ zmínil Horejš slibné možnosti, které měli Ondřej Mihálik a Mick van Buren.

Ve druhém poločase se obraz hry změnil a územní převahu si ve snaze s nepříznivým skóre něco udělat vynutil Jablonec. „O půli jsem motivoval hráče k aktivitě, věděli jsme, že diváci budou netrpěliví,“ řekl pro klubový web trenér Rada. „Měli jsme druhý poločas pod kontrolou, podobně jako proti Liberci, několikrát jsme tam měli i smůlu. Výsledek však asi nakonec odpovídá tomu, že každý z poločasů ovládlo jedno mužstvo,“ uznal jablonecký kouč, že remíza byla spravedlivá. „Už v první půli Doležalovi gólovou střelu chytil brankář,“ připomněl Rada Doležalovu ránu z voleje, kterou Vojtěch Vorel reflexivně vyrazil. „Na druhou stranu nás tam před vyrovnáním na 2:2 výrazně podržel mladý Vajner,“ i Rada zmínil obrovskou šanci, kterou měl v závěru utkání Bassey.

To, že po přestávce hráči Dynama na hřišti už zřejmě nebudou dominovat tak, jako tomu bylo do půle, pro trenéra Horejše nebylo žádným překvapením. „My věděli, že Jablonec má hodně kvalitní tým, že bude chtít vyvinout nějaký tlak a vynutit si územní převahu. My ale hráli dobře z bloku a čekali na nějakou tu brejkovou situací. Té jsme se skutečně dočkali a byla to šance veliká, akorát jsme ji bohužel nedokázali využít. Tím se zápas lámal, kdybychom odskočili, myslím, že už bychom zápas zvládli za tři body,“ opět Horejš zalitoval nevyužité šance po ukázkové spolupráci Burena a Basseyho. „A Jablonec nás vzápětí za to potrestal, když jsme nepokryli hráče, který hlavou vrátil míč před bránu a Doležal vyrovnal. Což mě mrzí strašně moc, protože právě na to, že Jablonec má i díky Doležalovi velkou sílu ve vápně a při standardních situacích, jsme se připravovali – a on nám přesto dal dva góly,“ mrzelo Horejše.

„Což nic nemění na tom, že jsme hlavně v první půli odvedli v Jablonci výkon, který byl velice kvalitní. To bezesporu je pozitivní,“ uzavřel David Horejš.

JAROSLAV DROBNÝ KOUČEM V BAYERNU

Bývalý reprezentační gólman Jaroslav Drobný, jenž svou bohatou kariéru začal a v minulé sezoně také zakončil v českobudějovickém Dynamu, se stal mládežnickým trenérem ve slavném Bayernu Mnichov. Bude tam mít zatím na starosti především gólmany juniorského týmu.