S ambiciózním soupeřem jste vyhráli přesvědčivě 3:0 a zdálo se, aspoň jak to z novinářských lavic vypadalo, že se to vítězství rodilo až nečekaně lehce. Bylo to tak?

Možná to tak vypadalo a taky výsledek by tomu napovídal, nicméně až tak lehký zápas to rozhodně nebyl. My věděli, že Boleslav hraje hezký fotbal, myslím si ale, že my na ni byli velice dobře připraveni a v zápase jsme to i potvrdili. Ten výsledek byl pro nás odměnou.

Vy jste si od začátku utkání vynutili převahu a brzy jste během tří minut vstřelili dva důležité góly. Bylo vaším záměrem na soupeře hned od začátku tak vletět?

Přesně tak, byl to náš záměr. Chtěli jsme si chytnout fanoušky, aby nás hned na začátku podpořili, a to se povedlo. Dali jsme dva rychlé góly a pak už jsme, dá se říct, dění na hřišti kontrolovali.

První z těch gólů, který to všechno odstartoval, jste dal vy. Jak jste ho viděl?

Přede mnou si ve vápně na nahrávku nabíhal Javor (Petr Javorek – pozn.), ale nějak to špatně trefil, míč se mu odrazil od paty ke mně, a protože my defendeři máme za úkol z té druhé vlny nabíhat a střílet, tak jsem to zkusil a padlo to tam. Trošku jsem měl i štěstí, avšak skončilo to v bráně, a to je hlavní.

Tři minuty nato jste přidali druhý gól a vedli jste 2:0. Byla to rozhodující fáze zápasu?

Myslím si, že ano. Po těch dvou gólech jsme se uklidnili, míč jsme na svých kopačkách měli častěji než soupeř, ještě do přestávky přidali třetí gól a řekl bych, že jsme i zaslouženě vyhráli.

Gól na 2:0 jste dali díky tomu, že jste získali míč ještě u velkého vápna hostí. Byl to taktický záměr, vysunout presink tak hodně vysoko?



Je to tak, měli jsme to za úkol. Trénujeme to, v tréninkových utkáních se nám to vyplácelo a my věděli, že by to mohlo vyjít, když s tím vyrukujeme i v zápase. Věděli jsme, že jejich obrana hraje hodně nahoře a z toho jsme chtěli těžit. A díky tomu jsme vstřelili i druhý gól.

Na podzim jste v Mladé Boleslavi také vedli 2:0, ale nakonec jste prohráli 2:4 a jeli domů bez bodů. Nestrašilo vás to v hlavě?

Abych řekl pravdu, vůbec jsem si na to nevzpomněl. My ty dva góly dali rychle po sobě, pak jsme vstřelili ještě jeden a ten boleslavský obrat jsme v hlavách neměli. Alespoň já tedy ne.

Mladá Boleslav měla velké problémy s vašimi rohovými kopy, skoro z každého z nich jste byli nebezpeční. To jsou nacvičené věci, na kterých pracujete?

Především musím říct, že my máme hodně dobré hlavičkáře. Ať už oba naši stopeři, anebo třeba Novas (Pavel Novák – pozn.), to je taky výborný hlavičkář. Ve vzduchu máme velkou sílu.

Zápas jste měli po většinu času pod kontrolou a hosty jste přehrávali. Ale nejen to, vy jste je i uběhali a zdálo se, že i kdybyste měli hrát ještě další zápas, že byste i na něj měli dost sil…

Můžete se zeptat trenéra, jakou jsme měli zimní přípravu (smích)… Makali jsme hodně a jak vidno, zřejmě ne zbytečně.

Mladé Boleslavi někteří hráči odešli, na druhé straně ale přijeli s posilami Janoškem z Plzně a Zeleným ze Slavie. Vnímali jste to nějak?

Věděli jsme, že ti kluci do Boleslavi přišli, že bychom se na ně ale nějak chystali, to ne. My se chtěli soustředit především sami na sebe, na naši hru.

A nakonec jste hladce zvítězili a posunuli se v tabulce do první ligové šestky!

Kdo by to byl řekl po jedenáctém kole, kdy jsme byli poslední … (úsměv) Ale ještě není konec, další těžké zápasy nás čekají, a byť to možná je klišé, my se musíme soustředit na každé utkání.

Ale pohled na tabulku je docela příjemný, ne?

To rozhodně. My teď v zimě jsme si k tomu, kde by bylo skvělé v tabulce skončit, něco řekli a doufejme, že tomu cíli půjdeme naproti a že se nám podaří to splnit.

Takže s přáním bodovat půjdete i teď v neděli do dalšího zápasu ve Zlíně?

Určitě. A kdybychom přidali další tři body, tomu našemu cíli bychom se zase o něco přiblížili. Ale snadné to nebude, to dobře víme.