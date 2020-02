Pavel Novák má na mysli právě počet odehraných utkání v černobílém dresu. „V Jindřichově Hradci jsem hrál za školu,“ vypráví v současné době jeden z nejzkušenějších hráčů prvoligového týmu. Co se naučil, předává dál. „Trénuju děti. Je nádherné vidět, jak se zlepšují,“ říká a okamžité přidává i zajímavost. „Děti vede také manželka, jsme taková fotbalová rodina.“

Bude hrát fotbal i Novákova dvouletá dcera Matylda? „Tak to nevím, to necháme na ní, to se teprve uvidí.“ Právě McDonald's Cup vnímá Novák jako velikou šanci, jak si děti mohou najít cestu ke sportu. „Je to příležitost pro děti, které se fotbalem hlavně baví. To je v jejich věku ze všeho nejdůležitější.“

Podle Pavla Nováka musí být fotbal především zábavou. „Když dítě někdo nutí, stejně to nemá cenu. Na turnaji, jako je McDonald's je nádherně vidět, jak jsou děti nadšené a mají radost z každé povedené akce,“ dodal.

McDonald's Cup

Na jihu Čech proběhne krajské kolo v Písku 15. 5., zúčastní se 8 družstev v mladší kategorii (1.3. třída) a 8 týmů v kategorii B (4 5. třída). Postup si zajistí vítězové okresních kol. „Vítěz pak pojede na Svátek fotbalu do Teplic, který se bude hrát druhého a třetího června,“ říká garant turnaje na jihu Otakar Kinšt.