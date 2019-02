Hradec Králové pokračuje v přípravě, která se však už netýká talentovaného útočníka Jiřího Mikera.

Jiří Miker (vpravo). | Foto: Lubomír Douděra

Votroky čeká další zimní prověrka. V Tipsport lize se v sobotu poměří s Ústím nad Labem. Nebude však u toho útočník, který na podzim famózně rozhodl vzájemný střet ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

Jiří Miker na začátku listopadu rozsekl v poslední minutě druholigový souboj nevídanými nůžkami. Hradec vyhrál 1:0. Byla to nejzářivějších podzimní chvíle dvacetiletého kluka, kterého na přelomu žákovského a dorosteneckého věku oťukávaly kluby jako Chelsea či Arnhem.

Dnes je to jinak. Miker bude na jaře oživovat kariéru ve Vítkovicích, v Hradci by neměl dost prostoru. Ostatně na podzim odehrál ve druhé lize jen 290 minut.

„Je předpoklad, že tam bude mít větší vytížení,“ ozřejmuje kouč Zdenko Frťala, proč se uvolil pustit hráče na hostování. „Bylo by špatné, aby rok hrál bez větší zátěže,“ upozorňuje.

Nejen to si však hradecké vedení od změny prostředí dvacetiletého hráče slibuje. „Zažije něco jiného. Může ho to zocelit,“ doufá ředitel klubu Jiří Sabou. „Jakub Šípek byl teď půl roku v Chrudimi, poznal něco nového. Teď si váží toho, že se vrátil do Hradce,“ přirovnává.

Je to tak, Miker by stejně jako Šípek mohl zkusit prostředí, kde nebude za opečovávaný talent, ale za řadového hráče. V Hradci byl vždy brán za naději klubu, ve Vítkovicích se bude muset ukázat, jinak bude odstaven.

„Určitý potenciál v něm je, ale spokojeni jsme nebyli. Věříme, že si ve Vítkovicích zvýší sebevědomí,“ netají Frťala. „Příležitosti dostal, ale neproměnil je. Nemůžeme čekat do nekonečna,“ je rezolutní Sabou. „Měl být v základu a zranil se. Jindy zase zavolal, že nepřijde na trénink, prý ho bolela záda,“ prozrazuje ředitel.

Je fakt, že Miker, je křehký hráč, takový Tomáš Rosický.

Dalším faktorem, který mladíka na podzim ovlivňoval, bylo cestování. Ač bydlí v klubovém centru Bavlna, často vyrážel do Prahy za přítelkyní. „Je dospělý, nemůžu mu to zakázat,“ pokrčil rameny Frťala. „Ale z mého pohledu to není dobře.“

Vítkovice to vše mohou změnit.