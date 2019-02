Fotbal je jeho život. „Díky němu už odmala dělám to, co mě baví,“ říká Michal Kovář (na snímku). Bývalý hráč Sigmy Olomouc či Vítkovic se po konci kariéry vrhl na trenérské řemeslo. První úspěch? S kolegou Radkem Halamíčkem dovedl děti k vítězství na McDonald's Cupu.

Michal Kovář a Zdeněk Šenkeřík | Foto: Deník.cz

Tým základní školy Klegova ve Vítkovicích triumfoval v květnu na finálovém turnaji v Ústí nad Labem. Jeho chlapci za odměnu na podzim navštívili zápas Borussia Dortmund versus Hertha Berlín.



Na jaře se bude konat další ročník McDonald's Cupu. Michale, jakou úroveň mělo poslední finále?

Nejen finále, ale celý turnaj byl výborný. Věděli jsme, že máme kvalitní tým, ale nakonec jsme překvapili úplně všechny. Neprohráli jsme.



Měl jste už během kariéry jasno, že budete trenérem?

Když jsem hrával, tak jsem chodil sledovat mládežnické trenéry při práci a při návratu do Vítkovic jsem kromě hraní dostal možnost starat se o nejmenší přípravky.

Co je pro vás jako trenéra dětí důležité?

Aby to kluky bavilo a těšili se na každý trénink.



O jaké týmy se nyní staráte?

Momentálně trénuji kluky kategorie U 13 a zároveň se starám o fotbalisty prvního stupně na naší fotbalové základní škole Klegova.



Baví vás to?

Opravdu mě to naplňuje. Jdu od nejmenší školičky po starší kategorie a musím říct, že každý ročník je něčím zajímavý a obohacující. Baví mě sledovat progres.

Nějaký zápor?

U nejmenších jsem měl občas nervy při zavazování tkaniček. (směje se)



V jakém stavu je kdysi slavný vítkovický klub?

Vítkovice před pár lety padly na úplné dno, mužský fotbal úplně zanikl a jen díky několika lidem se podařilo zachovat mládež. Dnes už klub hraje opět druhou ligu, a co se týče mládeže, tak dokážeme produkovat spoustu zajímavých fotbalistů . Díky úspěchům, jako byl McDonald's Cup, je vidět, že se tady s dětmi pracuje dobře. S největšími kluby se můžeme rovnat na úrovni přípravek a mladších žáků, u těch starších je to už složitější, ale pevně věřím, že vyrostou další Vaclíkové, Kušnírové…



Jste spokojený s kariérou? V lize jste se moc neprosadil.

Tak napůl, myslím, že jsem mohl dokázat více, ale v Sigmě byla velká konkurence. Ničeho nelituju. Díky fotbalu jsem se podíval po světě…

Zahrál jste si i v Thajsku.

Byla to obrovská změna, jak po životní, tak i fotbalové stránce. Největší lákadlo byly peníze, ale celá země mě zaujala hned po příletu, lidé jsou tam moc přátelští a fotbal milují. Co se týče počasí, tak to bylo složitější, ale člověk si zvykne. Zážitků je spousta.