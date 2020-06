Na jaře fotbalisté Dynama doma po výhře s Ml. Boleslaví 3:0 a vítězství ve Zlíně 3:2 v dalších čtyřech zápasech v řadě nezískali ani bod. Do středečního zápasu s Olomoucí tudíž šli s jednoznačným cílem tuto nepříjemnou sérii zlomit.

Patrik Čavoš přijímá gratulace ke svému gólu na 1:0. Fotbalisté Dynama vyhráli s Olomoucí po zásluze. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Jsme rádi, že se nám to podařilo,“ oddechl si zhluboka trenér David Horejš a své hráče za odvedený výkon pochválil. „V úvodu utkání byla z obou stran znát nervozita. My kluky upozorňovali, že to pro nás je důležité utkání. Zároveň jsme se ale snažili zapracovat na tom, aby hráči do zápasu šli s patřičnou sebedůvěrou a s tím, že získat tři body je v jejich silách. Kluky za jejich přístup musím pochválit, co jsme od nich chtěli, do puntíku splnili,“ vyzdvihl kouč Dynama.