I když už kope za slavnou Spartu a věští se mu zářná budoucnost v nablýskaných soutěžích, na své kořeny nezapomíná. Hvězda víkendového kola fotbalové FORTUNA:LIGY Adam Hložek poslala svůj premiérový hattrick do nebe svému prvnímu trenérovi Jaroslavu Stejskalovi z rodných Ivančic na Brněnsku, který zemřel nečekaně minulé pondělí. Hložek mimo jiné sdílel na svém Instagramu fotku z dětství s trenérem.

Adam Hložek patří mezi největší talenty českého fotbalu. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Všechny v klubu nás zpráva zasáhla. Pan Stejskal byl výjimečný trenér, který to s dětmi uměl. Adama vedl celou dobu, co byl v Ivančicích,“ uvedl Tomáš Čožík, předseda klubu, v němž Hložek strávil šest let, než ve dvanácti zamířil do brněnské Zbrojovky.