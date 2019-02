Pardubičtí fotbalisté absolvovali zimní soustředění v Bedřichově.

Pardubický obránce Martin Šejvl v červeném dresu FK Pardubice. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Patří ke stálicím v pardubickém kádru, proto věděl, co může čekat. A stoper MARTIN ŠEJVL se nespletl.

„Náročné, jak bývá zvykem,“ ohlédl se Šejvl za týdenním soustředěním, které vyplnilo především nabírání fyzické kondice. Na programu byl i běh na lyžích.



Máte za sebou zimní soustředění. Jaké bylo?

Jako vždy náročné, jak bývá na soustředění zvykem. Měli jsme dost tréninkových jednotek, denně tři a k tomu regeneraci.

Jaké jste našli v Krkonoších podmínky?

Třeba terén na běhání byl kvůli sněhu ještě těžší, ale to k tomu patří. Zase jsme třeba nemohli běžkovat nahoře na Mísečkách, byli jsme tam jednou. Jak foukalo, tak tam nebyla upravená stopa.



Právě běžky patří tradičně k pardubickému soustředění. Jak se na nich cítíte?

Pro mě to je zpestření přípravy, určitě lepší než jen celý den běhat. Na zimním soustředění to vnímám jako dobrou věc.



Co spoluhráči, mají to podobně?

Jak kdo. Někdo na tom stojí jednou za rok, to platí prakticky i u mě. Nevadí mi to, je to fajn sport, který mám rád, ale nemám na něj čas. Pro další kluky je to taky zpestření. Možná až na Korejce, kteří na tom stáli poprvé. Nevypadali špatně, ale pro ně to asi nebylo úplně nejpříjemnější. Jinak to kluci zvládali a neměli problémy.



Oba Korejci s vámi trénují od začátku ledna. Jak mezi vámi funguje komunikace?

Zatím ta komunikace není úplně ideální, kluci s nimi zkouší mluvit anglicky. Zdá se, že to je pro ně složité, navíc v rychlosti na hřišti. Jsou to snaživí kluci, tak uvidíme časem, jak se zapracují.

Co bylo pohledem hráče na zimním soustředění nejnáročnější?

Asi běhání poslední den. Tam jsme měli třeba třikrát 12 minut běh na vysokou tepovku, na anaerobní práh. To je opravdu rychlý běh a dvanáct minut v kuse, to bylo nejnáročnější. Těžký byl zároveň hned první den po příjezdu, než si na to tělo zvykne.



Jaký je váš aktuální stav? V závěru podzimu jste chyběl kvůli zranění…

Po zápase zimní ligy s Jabloncem jsem měl sice menší zdravotní problémy, další zápas jsem tedy vynechal a měl dvoudenní tréninkový výpadek, ale od soustředění už jedu zase naplno. Musím zaklepat, že kotník drží.



Jaký byl návrat na domácí umělku, kde nyní mrzne?

Včera jsme trénovali už po deváté hodině, to byla velká zima. Už jsme to taky zažili, ale není to nic příjemného. O den dříve byla navíc velká mlha. Když vyleze sluníčko, tak je to o něco lepší.



V sobotu už vás čeká přípravný zápas s juniorkou Duklou (10.30 hodin, UMT Ohrazenice), pak další utkání. Jak vyhlížíte zápasy?

Na zápasy se těším, ale stále jsme v těžké fázi přípravy, máme dvoufázové tréninky. Hlavně doufám, že další zápasy už zvládneme vítězně a výkony budou o stupeň lepší.