OP II. třída muži – 10. kolo

FC AL-KO Semice B – SK Oslov 11:0 (2:0). Branky: 24. Čedík, 35. Průcha, 46. Průcha, 51. Nousek Marcel, 53. Čedík, 60. Pekárek, 62. Pekárek, 68. Štumpfal, 70. Čedík, 80. Škulina, 89. Pekárek. ŽK: Bez karet. Rozhodčí: Koukol, Vlach, Štěpka. Diváků: 105.

TJ Albrechtice nad Vltavou – TJ Sokol Čížová B 4:2 (1:1). Branky: 38. Velek, 47. Hošna, 61. Velek, 77. Zeman – 45. Slabý, 64. Šitner, 80. Šitner. ŽK: 1:3 (Hošna – Hošna, Müller, Valenta). Rozhodčí: Ťupa, Šika, Junek. Diváků: 50.

Králova Lhota – SK Skály 5:0 (2:0). Branky: 6. Kuchejda, 45. Mašek Jan, 65. Mašek Jan, 77. Mastný, 80. Maštalíř. ŽK: 2:4 (Maštalíř,Herman – Babák, Buček, Budovich, Horák). Rozhodčí: Smola T., Suk, Smola M. Diváků: 80.

Podolí II – TJ Hradiště B 3:2 (1:2). Branky: 22. Volf Jakub, 71. Jizba, 74. Jizba – 5. Šafárik, 36. König (pen.). ŽK: 0:2 (Hanus, Zeman). Rozhodčí: Štěrba, Hrušková, Brodský. Diváků: 91.

TJ Blaník Milenovice – AFK Smetanova Lhota 5:4 (1:2) Pen: 5:3. Branky: 21. Průša, 58. Kovalčík, 72. Černický, 89. Schánělec – 20. Hrach, 28. Hrach, 66. Kálal, 87. Hrach. ŽK: 0:2 (Vlk Roman, Vokatý). Rozhodčí: Řezáč, Smola, Pravda). Diváků: 155.

TJ Sokol Záhoří – TJ Sokol Putim 7:1 (4:1). Branky: 2. Polívka (pen.), 24. Sup, 30. Kápl Pavel, 36. Kápl Václav, 65. Mrkos, 75. Sup, 79. Sup – 39. Vlach Tomáš. ŽK: 1:1 (Kápl Pavel – Basaraba). Rozhodčí: Jaroš, Brodský, Doležal). Diváků: 70.

FK Protivín B – TJ Kostelec nad Vltavou 3:2 (2:1). Branky: 1. Jaroš, 29. Uhlík, 71. Blažek – 42. Kubeš, 78. Panec. ŽK: 1:2 (Bartuška – Panec 2x). ČK: 0:1 (Panec). Rozhodčí: Hrušková, Štěrba, Jevčák. Diváků: 103.

OS III. třída muži – 10. kolo:

TJ Sokol Krč – TJ Sokol Záhoří B 2:1 (1:1). Branky: 21. Klomfar, 70. Smitka (pen.) – 16. Kápl Václav. ŽK: 3:1 (Pergler, Smitka, Malasai – Javůrek). ČK: 1:0 (Pergler). Rozhodčí: Tanáč. Diváků: 35.

FK SDH Vráž – TJ Sokol Bernartice B 1:4 (1:2). Branky: 27. Heczko – 1. Fedák, 23. Homola, 47. Heczko (vl.), 70. Šerhant Petr.

TJ Sokol Hrazánky – SK SIKO Čimelice B 4:9 (0:4). Branky: 63. Mošanský Tomáš, 68. Burda, 80. Kainrath, 84. Mošanský Tomáš – 3. Jizba, 20. Varhan, 26. Sigmund, 44. Klimeš, 46. Klimeš , 69. Varhan, 72. Jizba, 76. Varhan, 88. Jizba. ŽK: 1:1 (Koutník – Sigmund). Rozhodčí: Koukol. Diváků: 60.

TJ Sokol Sepekov B – FK IPD service Kestřany B 7:2 (2:0). Branky: 20. Baloun (pen.), 30. Dědič, 61. Novák, 62. Novák, 84. Koutník, 51. Novák, 65. Kotrba – 52. Hoštička (pen.), 86. Karásek. ŽK: 0:1 (Urban). Rozhodčí: Kalina. Diváků: 50.

TJ ZD Kovářov B – TJ Albrechtice nad Vltavou B 4:0 (0:0). Branky: 47. Kosík (vl.), 50. Koudelka, 52. Holub, 56. Holub. ŽK: Bez karet. Rozhodčí: Pávec. Diváků: 50.

TJ Mirotice – TJ Božetice B 5:0 (2:0). Branky: 20. Krejčí, 31. Růžička, 69. Růžička, 77. Mikulášek Filip, 86. Hřebejk. ŽK: 0:1 (Vácha). Rozhodčí: Peklo. Diváků: 50.