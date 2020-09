Fotbalové soutěže na Písecku pokračovaly kompletními šestými koly. V okresním přeboru druhé třídy mužů se střílelo ostrými náboji. Devět branek inkasovali hráči semického béčka, šestkrát lovil míč ze své svatyně brankář Záhoří A. O výsledek 9:2 mezi Milenovicemi a Semicemi B se nejvíce postaral Tomáš Schánělec, kterému se podařilo čtyřikrát skórovat. U vítězství Putimi 6:1 nad Záhořím byl nejvíce vidět trenér třetiligového celku FC Písek Milan Nousek, který v zápase zaznamenal čistý hattrick.

Ilustrační foto | Foto: Jan Klein

Divoké utkání mohli diváci sledovat v okresní soutěži třetí třídy mužů na hřišti v Záhoří, kde se šlo do vedení a vyrovnávalo se až v samotném závěru zápasu. Nejdříve to vypadalo, že plný počet bodů budou brát hostující fotbalisté z Vráže, když se v 86. minutě prosadil z penalty Žižka, jenže hned vzápětí vyrovnal Kápl. V devadesáté minutě šli do vedení opět hosté. Na 3:2 zvyšoval v devadesáté minutě druhou brankou v zápase Staněk. Ani to ale na zisk třech bodů nestačilo, protože svou druhou trefou v utkání odpověděl v 92. minutě Kápl a vyrovnal na 3:3. V penaltovém rozstřelu byli šťastnější domácí a připsali si cenný bod navíc.