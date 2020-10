Celky z okresního přeboru druhé třídy mužů chrlí jednoho kanonýra za druhým. Stejně jako minulé kolo mohli diváci vidět v zápase mezi Milenovicemi a Semicemi B neuvěřitelných jedenáct branek. Hned o čtyři z nich se postaral útočník Tomáš Schánělec.

„Celou dobu jsem byl v bráně, ale teď už nějakých šest let hraju na hrotu. Doma mám dva kluky, kteří oba hrají fotbal, takže mě přemluvili, abych se taky udržoval, a proto jsem začal hrát v útoku,“ vysvětluje rodák z Chebu.

Na začátku své kariéry se pomalými krůčky propracoval dokonce až do Slavie Praha, kde si mimo jiné zahrál i dorosteneckou ligu. Postupně ale jeho kroky vedly na jich Čech. Nejdříve ho ulovilo budějovické Dynamo, následně zamířil do Písku, odkud putoval přes Protivín do Milenovic.

Milenovice hostily v rámci šestého kola okresního přeboru béčko Semic. Roli favorita potvrdili domácí na výbornou. Semice B sice donutily dvakrát Jiřího Kozmu, brankáře domácích, lovit míč ze své svatyně, ale i tak velký nápor Milenovic nakonec odvrátit nedokázaly.

Semičtí po zásluze inkasovali devět branek, přitom vstoupili do zápasu velice aktivně a už v jedenácté minutě otevřel skóre Milan Mendel. Vedoucí branka ale svěřencům Ladislava Holuba spíše uškodila. Neuběhlo ani deset minut a jméno Tomáš Schánělec se poprvé objevilo v zápise mezi střelci a hned vzápětí slavil devětatřicetiletý bombarďák znovu. „Vepředu se mnou hraje Mazín,“ uvedl přezdívku spoluhráče Václava Schánilce.

Jak se to hezky rýmuje: Schánilec nahrál míč do šance Schánělcovi… „On šikovně vybojoval balón a já už pak jenom slíznul smetanu.“

Dva góly , podle střelce, padly hlavně díky asistentovi.

Čistý hattrick dokonal milenovický forward ve 31. minutě, kdy se přesnou ranou nemýlil z pokutového kopu. „Na penaltu jsem de facto předem určený. Kopu je pravidelně. Párkrát už jsem nedal, ale vždycky si to beru. Věřím si. Kopu ji na jednu stranu. Z mého pohledu doprava,“ přidává návod okresním brankářům a dodává s jistotou: „Když to člověk trefí, nemá gólman žádnou šanci.“

Ani hattrickem ale show Tomáše Schánělce neskončila. Výstavní trefou z trestného přímého kopu vyšperkoval svůj výkon a na účet si připsal i čtvrtou branku. „Jakmile je trestňák blízko šestnáctky, beru si to na starost. Už třikrát po sobě se mi povedlo obstřelit zeď, že se gólman ani nehnul. Je to o štěstí,“ říká kanonýr víkendu píseckého okresu. „Nedávám ránu,“ říká.

„Spíš volím technickou střelu, mám opravdu radost, když míč skončí v síti.“ Po 6 odehraných zápasech patří Milenovicím s osmi body 5. příčka. V následujícím kole se představí v sobotu na hřišti sedmé Královy Lhoty (16.00).