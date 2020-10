Okresní přebor II. třída mužů. Sedm odehraných zápasů a na kontě plný počet bodů. Nastřílených neuvěřitelných 39 branek a v tabulce jednoznačně první místo. Řeč je o klubu z Podolí, který i nadále drtí své soupeře v píseckém okresním přeboru. Z devětatřiceti přesných zásahů si útočník Tomáš Pirný nárokuje hned devět z nich.

V sobotu palebnou sílu hráčů Podolí II pocítil Kostelec, který doma nedokázal vstřelit ani branku a navíc jich hned osm inkasoval. Student prvního ročníku SOŠ a SOU v Písku Tomáš Pirný se prosadil v utkání hned dvakrát. „Nabíhal jsem do vápna, kam jsem dostal krásný centr. Zpracoval jsem si míč, obehrál soupeře a vystřelil jsem na zadní tyč,“ popisuje svou první trefu pravonohý útočník Tomáš Pirný, který se ale netají tím, že mu nedělá problém nastoupit klidně i na kraji zálohy.

Hned zkraje druhého poločasu dokázal dostat s jedenáctkou hrající kanonýr víkendu hosty do tříbrankového vedení. „Druhý gól jsem dal taky po centru. Byl jsem u míče dřív než brankář a jednoduše poslal míč do prázdné branky,“ doplňuje dvoubrankový střelec a přidává jak osobní, tak klubové cíle: „Chtěl bych zůstat v Podolí II, vyhrát okres a postoupit do I. B třídy. Sen je zahrát si za anglický Leicester City FC.“

Svěřencům Lukáše Levory, trenéra Podolí II, velice pomohla situace z 53. minuty, kdy se po druhé ŽK předčasně odebral do sprch kostelecký Tomáš Kofroň. Neuběhlo ani šedesát vteřin a skóre se měnilo znovu. Na rozdíl čtyř branek zvyšoval Jan Volf. V 60. minutě nabili Podolští doslova kulomet, když se během osmi minut trefili Mařík, Micka a Pinta. Na 8:0 se dvě minuty před koncem střetnutí prosadil Tomáš Zeman. Z Kostelce si fotbalisté Podolí II zaslouženě odvezli tři body a právem jim patří první příčka.