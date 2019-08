V rámci projektu Můj fotbal totiž televizní štáb ČT Sport v neděli 18. srpna dopoledne zavítá na jih Čech, konkrétně do Staré Hlíny. V přímém přenosu tam od 10.15 hodin odvysílá duel úvodního kola okresního přeboru, v němž FK Stará Hlína přivítá Sokol Stráž nad Nežárkou.

Stará Hlína, která se nachází na dohled největšího českého rybníka Rožmberk, je na nohou! Tamní fotbalový klub si letos připomíná čtyřicet let od svého vzniku a živý televizní přenos členové oddílu berou jako milý dárek k narozeninám. „Když nás oslovili, překvapilo nás to, ale teď už se na utkání před televizními kamerami všichni moc těšíme, i když přenosu předcházela řada především technických požadavků, jež jsme museli splnit. Ale aspoň celá republika uvidí, jaký máme krásný areál,“ podotkl jednatel FK Stará Hlína Jan Hrubý, který je hlavní hybnou silou starohlínského fotbalu.

Zároveň vysvětluje, že ani výběr protivníka rozhodně nebyl náhodný. Se strážským Sokolem totiž pojí Starou Hlínu dlouholeté velmi přátelské vztahy. „Je to tak. Když jsme ještě neměli svůj oddíl, tak celá řada z nás tehdy hrávala za Stráž, která je od nás vzdálená jen pár kilometrů. A dlouholeté vazby přetrvávají. Jde tedy sice o derby, ale trochu jiné, než je význam tohoto slova. Rozhodně v něm není žádná vzájemná nevraživost,“ tvrdí Jan Hrubý.

Tým ze Staré Hlíny se na start soutěže už pečlivě připravuje. Do souboje se Stráží půjde v roli favorita, což dokumentuje jeho čtvrtá příčka v minulém ročníku přeboru. Stráž sice nakonec skončila sedmá, tedy v lepší polovině tabulky, ale dlouho se pohybovala v nebezpečném sestupovém pásmu. Bilance z poslední sezony také vyznívá pro Starou Hlínu; Stráž porazila 2:0 a venku remizovala 1:1.

Zajímavostí je jistě i fakt, že jádro mužstva Staré Hlíny tvoří starší hráči, v kádru je totiž hned sedm čtyřicátníků! Ale s balonem si rozumějí náramně. „Na špici přeboru se pohybujeme řadu let, takže to není náhoda. Zkušení hráči mají kolem sebe pár běhavých mladíků a funguje to,“ zmínil Jan Hrubý.

Dlouholetou starohlínskou brankářskou jedničkou je Pavel Rychlý, který si žádný tlak z velké publicity zatím nepřipouští. „Beru to jako zpestření, ale jinak to bude duel jako každý jiný. Aspoň doufám. Nervózní nejsem, uvidíme, jak to bude těsně před zápasem. Roli favorita přijímáme, i když proti Stráži se nám nehraje nejlépe. Ale doufám, že si s ní poradíme. Musíme si hlavně pohlídat jejich standardky, z nich nám asi hrozí největší nebezpečí,“ soudí Pavel Rychlý.

Po půlroční pauze se k fotbalu vrací i další opora Staré Hlíny Vladimír Hadač. „Už se nemůžu dočkat, až to vypukne. Docela mě už svrbí nohy, jak jsem teď delší čas nehrál. Snad se dostanu do sestavy. Samozřejmě, že půjde o speciální utkání a nervozita se asi dostaví, ať chceme, nebo ne. Věřím však, že uspějeme,“ přeje si.

Stráž chce překvapit

Sokol Stráž nad Nežárkou se může pochlubit mnohem delší historií. Fotbal se tam začal hrát už před druhou světovou válkou. Největší úspěchy klubu spadají do osmdesátých let minulého století, kdy Stráž dvakrát postoupila do krajské I. A třídy. V současnosti patří k tradičním účastníkům okresního přeboru. Ve Stráži si považují, že si Stará Hlína pro televizní duel zvolila právě je.

„Ono to historicky ze vzájemných vazeb tak trochu vyplývá, ale cítíme se tím velmi poctěni. A je to samozřejmě reklama nejen pro strážský fotbal, ale i pro celé město,“ vyzdvihl místopředseda fotbalového oddílu Sokola Vlastimil Čurda, jenž je zároveň i hrajícím koučem mužů. Zároveň si pochvaluje, že nadcházející duel před televizními kamerami v jeho souboru výrazně zvedl tréninkovou morálku a hlavně docházku. „Najednou je nás plno a všichni chtějí hrát, takže nevím, jestli se na plac vůbec dostanu. Ale připravený každopádně budu,“ směje se. Jedním dechem však dodává, že oproti soupeři má jeho tým tréninkové manko.

„Slyšel jsem, že ve Staré Hlíně trénují už více než měsíc. To my měli zatím jen pár tréninků. Ale kůži neprodáme lacino. Derby nemívá favorita a začátek sezony je vždycky tak trochu loterie. Toho se chceme držet a pokusíme se soupeři vypálit rybník,“ říká odhodlaně.

Jeho slova ostatně potvrzuje i další ostřílený strážský harcovník, obránce Martin Zvára. „Chceme si střetnutí co nejvíce užít a jedeme do Staré Hlíny uspět. Snad se nám z kamer nerozklepou kolena. Nepůjde totiž o běžný zápas, navíc se dá očekávat, že přijde opravu hodně lidí,“ odhaduje, že atmosféra bude patrně dost jiskřivá…

Celebrity, atrakce

Diváci se mohou těšit na několik zvláštních hostů – z Českých Budějovic dorazí třeba boss Dynama Martin Vozábal, počítá se i s příjezdem dalších (fotbalových) celebrit. Do toho je v plánu soutěž o PlayStation 4, děti se budou moci vyřádit na střelnici či fotbalových šipkách. A kdo bude chtít, může si zkusit vsadit u Fortuny.

Velkým lákadlem, jímž zápas v rámci projektu Můj fotbal končí, je „hra na novináře“. Tedy speciální tisková konference. Každý se na ní může zeptat hráčů, koučů nebo ambasadorů na to, co ho napadne.