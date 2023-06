Okresní přebor: Béčko Protivína přišlo o prvenství, ale postupuje

Dohrávkou kompletního 14. kola skončil fotbalový přebor Písecka. A na závěr došlo k velkému překvapení, když do té doby vedoucí protivínské béčko doma nečekaně podlehlo předposledním Milenovicím a přišlo o titul přeborníka okresu, který si výhrou nad v tabulce třetí Čížovou zajistila rezerva Hradiště. Do I. B třídy přesto postupuje Protivín B, protože vítězný tým nemůže kvůli svému áčku v této krajské soutěži působit. Do okresní soutěže sestupuje Záhoří a nahradí jej Oslov.