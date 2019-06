Písecko – Sobotní podvečer nabídl finálový duel soutěže o Okresní pohár OFS Písek, ve kterém se proti sobě postavili obhájci loňského triumfu hráči rezervy Semic a tým Podolí II.

Semičtí nechtěli nechat nic náhodě a hned od úvodních sekund ohrožovali branku soupeře. Velmi brzy se jim to také vyplatilo, když ve 2. minutě otevřel skóre zápasu Filip Kubiš. Kdyby to v polovině úvodní pětačtyřicetiminutovky bylo 6:1, nikdo by se nemohl divit. Šance přibývaly, ale průběžný stav se posunul jen na 2:0. Až v nastaveném čase první půle přidali Semičtí třetí zásah a zřejmě tak definitivně rozhodli o své obhajobě. Po vítězství v nejnižší okresní soutěži a postupu do přeboru tak béčko Semic zakončilo úspěšnou sezonu druhou trofejí.