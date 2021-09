OP MLADŠÍ PŘÍPRAVKY Písek B – Hradiště B 24:3. A. Šátava 7, Š. Houdek 6, T. Horák a J. Klouda 4, J. Veverka a D. Čapek – J. Dragoun 2, Š. Posekaný. Hradiště D – Protivín 2:29 (0:17). F. Antoš 2 – Z. Sládková 11, J. Mikulenka 7, L. Přibil 4, K. Polanská, R. Vojík a M. Gocala 2, J. Mikulenka. AFK / Hradiště C – Písek B 4:10 (2:4). F. Buček 2, M. Veselovský a M. Král – T. Horák 4, A. Šátava 2, M. Polodna, K. Samek, J. Hruška a Š. Houdek. ZVVZ B – Čimelice 4:6 (2:2). W. Hesoun, D. Hron, M. Trkovský a vlastní – S. Ulman a M. Buček 2, M. Káš a L. Dáňa. Bernartice – Božetice 11:5 (6:2). M. Novák 5, P. Novák, Š. Trávníček a M. Pešek 2 – F. Nekola 4, R. Mácha.

OP STARŠÍ PŘÍPRAVKY Milevsko B – Protivín 29:4 (14:2). J. Dvořák 8, M. Ferko, L. Polodna a J. Goruška 5, T. Češka a F. Kloboučník 3 – V. Mikulenka 4. Hradiště B – Písek D 7:19 (2:12). T. Voráč a M. Sobek 2, D. Vačkář, T. Víta a Š. Bouška – Š. Červený 4, M. Kabourek, A. Muzika, K. Holubář a Š. Jordán 3, V. Demangeon 2, F. Hynouš. Čížová – Písek B 2:11 (0:7). M. Diňa a A. Komrska – Š. Král a K. Nikodem 3, D. Rajnoha a M. Busta 2, J. Kučera. Bernartice – Kovářov 9:2 (4:2). M. Novák, T. Čeněk, R. Hrneček a M. Boček 2, O. Čihák – N. Martínek 2. Mirovice – Písek C 15:8 (9:2). V. Horáková 5, J. Soukeník 3, Š. Los a S. Prokopová 2, M. Lexa, Z. Siblík a L. Jurčík – Jakub Šíp 4, Jiří Šíp 3, D. Knot.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.