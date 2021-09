OP MLADŠÍ PŘÍPRAVKY Hradiště D – Hradiště E 6:25 (2:11). L. Kouba a V. Veselý 2, F. Antoš a M. Volf – Š. Šálek 13, F. Pivec 5, O. Karagozlu 4, Š. Marek 3. AFK / Hradiště C – Čimelice 9:11 (5:6). Š. Šálek 5, M. Veselovský 3, M. Král – M. Smital 4, S. Ulman 3, R. Lesák, M. Buček, L. Dáňa a O. Lipták. Putim / Hradiště B – Milevsko B 17:9 (7:6). T. Jiřík, F. Antoš a J. Kolář 5, T. Färber a L. Kouba – L. Pich 3, W. Hesoun, J. Hradil, D. Hron, K. Kotrba, M. Trkovský a K. Vačlena. Bernartice – Protivín 6:7 (3:4). P. Novák a Š. Trávníček 2, T. Kalina a M. Pešek – L. Přibil, R. Vojík a J. Cvrček 2, J. Mikulenka. Božetice – Písek B 5:26 (3:13). F. Nekola 2, M. Hamerle, R. Mácha a L. Ondráček – Š. Jordán 10, F. Hynouš 5

OP STARŠÍ PŘÍPRAVKY Hradiště C – Písek B 7:30 (5:11). J. Prokop 5, Š. Karagozlu a J. Hronek – O. Picka 11, A. Vejmělek 10, Š. Král, J. Novotný a A. Sobota 2, R. Chládek, V. Chytrý a M. Kázecký. Hradiště B – Písek C 8:2 (2:0). M. Sobec 3, S. Roušal, M. Šprungl, T. Voráč, T. Víta a vlastní – D. Chvála a J. Rambous. Čížová – Milevsko B 3:19 (1:8). T. Boušek, E.K. Sicher a Š. Diňa – L. Polodna, T. Češka, J. Dvořák, J. Goruška a F. Kloboučník 3, M. Ferko a J. Kozák 2. Bernartice – Písek D 1:9 (1:2). M. Dub – Š. Červený 4, K. Holubář 3, J. Mašek a P. Krůček. Mirovice – Protivín 5:11 (1:6). Š. Los 2, D. Seják, O. Sláma a V. Horáková – A. Hron 4, J. Kochrda a V. Němejc 2, J. Šafařík, V. Schánilec a J. Čáp.

OP MLADŠÍ ŽÁCI Semice – Mirovice 2:7 (0:2). A. Valvoda a M. Štěpán – N. Ťuková 4, A.Ťuka 3. Hradiště C – Bernartice 6:9 (3:6). J. Vovesný 3, P. Krba, J. Dvořák a O. Votýpka – M. Novák a D. Skočil 3, P.. Novák a J. Mudruňka 2. Chyšky – Božetice 13:0 (7:0) . R. Mikeš 5, Š. Kubec a L. Srnka 3, P. Fridrich 2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.