Božetice B – Borovany 5:0 (2:0). 8., 20. a 51. Z. Pavlík, 62. (PK) M. Pecka, 64. I. Radosta. Čížová B – Vráž 6:1 (4:1). 11. a 90. D. König, 14. F. Ondok, 27. a 63. O. Plic, 43. P. Sup – 8. a 50. R. Vartecký. Hrazánky – Kovářov B 2:2 (0:1) – PK 1:3 . 76. M. Šika, 85. M. Pešek – 9. V. Růzha, 65. A. Klíma. Albrechtice B – Krč 3:0 (0:0). 67. P. Kolář, 74. M. Čáp, 85. Z. Velický. Čimelice B – Sepekov B 5:0 (2:0). 10. J. Hák, 14. a 48. A. Dubský, 50. a 52. J. Ulč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.