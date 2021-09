S velkým nadšením a zaujetím pro hru nastupují fotbalisté v kategorii starších přípravek i do zápasů okresního přeboru. S fandícími rodiči a prarodiči v zádech předvádějí skvělé výkony s mnoha brankami. Jeden takový zápas spolu sehráli fotbalisté Písku D a Hradiště C. Domácí sice vyhráli vysoko 21:3, ale výsledek vůbec nebyl důležitý. Hlavní je, že mladé fotbalisty jejich sport baví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.