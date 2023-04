S fotbalem jsem začal již v útlém věku. Myslím, že mi mohlo být něco okolo šesti let. A opravdu, moje celoživotní působiště je jenom jedno, a to Protivín. Prošel jsem si mládežnickými kategoriemi až do A-týmu, s nímž jsme vybojovali postup do krajského přeboru. Nyní hraji za béčko, kde je skvělá parta lidí.

V Záhoří jste zaznamenal hattrick. Jakým způsobem vaše góly padaly?

První jsem vstřelil po rohovém kopu, kdy se ke mě odrazil míč a levou nohou jsem prostřelil gólmana. Druhý padnul po krásné přihrávce Pavla Burdy, jenž mě vyslal do samostatného úniku na gólmana, jehož jsem následně přehodil. Třetí gól byl o pár minut později z penalty.

Už máte na svém kontě dvanáct branek. Co tomu říkáte a máte nějakou metu, na níž byste chtěl dosáhnout?

Určitě je to hezký pocit. Každopádně je to pro mě nová role, jelikož větší část mojí kariéry jsem odehrál na pozici pravého obránce. Osobní metu na vstřelené góly nemám.

Z jakých pozic nejčastěji skórujete? A máte v týmu nějakého dvorního nahrávače?

Hodně branek se mi povedlo vstřelit podobně jako druhý gól v Záhoří, jinak je to samozřejmě různorodé. Momentálně nastupuji v útoku, ale jak jsem již zmínil, je to pro mě nový post. Nahrávačů je celá řada, vyzdvihl bych práci celého týmu.

Nejlepší střelci přeboru

18 - Tomáš Rybár (Hradiště B)

15 - Radek Šitner (Čížová)

12 - Václav Rotbauer (Protivín B) 11 - Filip Šťastný (Čížová)

10 - Václav Jelínek (Král. Lhota)

Protivínské béčko je ve vyrovnaném čele tabulky zatím třetí. Chtěli byste postoupit?

Ohledně případných ambicí je to spíše otázka na vedení klubu. Můj cíl je jednoznačný, a to vyhrát přebor.

Který tým považujete za největšího konkurenta?

Určitě kvalitní mužstvo má Čížová, s níž hrajeme právě teď v neděli a na domácím hřišti nebereme nic jiného než výhru.

V poslední době se hodně hovoří o reorganizaci fotbalových soutěží. Co si o tom myslíte, prospělo by to fotbalu?

Zatím jsem o tom, popravdě, moc nepřemýšlel. Každopádně bude nějaký čas trvat, než si to všechno sedne a kvalita týmů v soutěžích se vyrovná.

Český národní tým má za sebou dva úvodní zápasy kvalifikace o postup na ME s Polskem a v Moldavsku. Co říkáte výsledkům?

Po prvním zápase s Polskem jsme byli všichni v euforii z krásného vítězství, ale bohužel se to nepodařilo potvrdit se slabším soupeřem. Ale určitě budu fandit dále a věřím v postup na Euro.