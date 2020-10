V rámci osmého kola okresní soutěže III. třídy mužů se odehrály pouze čtyři zápasy. I přes malý počet utkání, padlo neskutečných 39 branek. Všechna čtyři klání přinesla až hokejové výsledky. Osm branek nastříleli hráči Záhoří a Albrechtic. Jedenáctkrát se prosadilo béčko Bernartic a Božetic. Vráž inkasovala od rezervy Kovářova 11 gólů a Sepekov B přestřílel Krč o devět branek. O tři z nich se postaral kmenový hráč A týmu Martin Petr. „Po dlouhé době jsem šel za béčko a nastoupil jsem z legrace v útoku. Jinak hraju normálně na stoperu za áčko. Áčko je pořád priorita. Klukům z béčka chodím pomoci, jen když jich je málo, nebo když mě ukecají,“ svěřuje se autor hattricku v zápase mezi domácím TJ Sokol Krč a Sepekovem B. I když tomu výsledek moc nenapovídá, vysoká výhra o devět gólů se nerodila jednoduše. Vítězství bylo určitě zasloužené, ale nebylo to tak jednoduché. Za stavu 2:0 měla Krč pár brejků, kdy nás skvěle podržel gólman, ale pak už to byla jednoznačná záležitost.“ ví univerzál ve službách Sepekova.

Čistý hattrick zaznamenal Martin Petr za necelých sedmnáct minut. Už v desáté minutě otevřel skóre a podle slov kanonýra víkendu, šlo o nejkrásnější branku: „Myslím si, že všechny góly byly hezký, ale asi nejhezčí byl ten první. Dostal jsem fantastický křížný balón od Míry, zpracoval jsem si ho na prsa, a dokonce jsem udělal kličku i gólmanovi. Takže jsem míč dovedl z vápna až do prázdné branky,“ popisuje svou první trefu v zápase střelec třech gólů, na kterou mu přihrával spoluhráč Miroslav Slanina, a dodává: „Byl to velice důležitý gól, protože do té doby, i když se to nezdá podle výsledku, Krč trošku kousala, ale tenhle gól to zlomil úplně,“ říká sepekovský Martin Petr. Druhý zásah přidal v minutě patnácté a hattrick zkompletoval o necelé dvě minuty později přesnou hlavičkou do soupeřovy sítě. „Je to pro mě první hattrick v chlapech, budu to mít pěkně drahý,“ směje se Martin Petr, „něco mě to stálo, ještě že mají hospody otevřeno jenom do osmi.“

Svěřencům trenéra TJ Sokol Sepekov B Martina Nováka patří v tabulce okresní soutěže III. třídy třetí místo. Ze sedmi odehraných utkání získali 14 bodů a o další budou bojovat nejdříve za necelé dva týdny, kdy skončí vládou nařízená přestávka.