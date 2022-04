Zbyňku, přebíráte po Jaromírovi střelecké žezlo v týmu? To asi až tak ne. Teď se mi zadařilo, jsem rád, že to tam začalo padat. Doufám, že budeme teď dělat nějaké body, což se nám na jaře zatím moc nedařilo.

Smolně jste prohráli s Jankovem a hned nato vyhráli v Dražicích. Jak jste viděl zápasy ze svého pohledu na hřišti?

Proti Jankovu jsem snižoval po rohovém kopu asi dvacet minut před koncem. Měli jsme tlak a věřili, že můžeme ještě uhrát bod. Škoda. V Dražicích to bylo jak na houpačce. My dali gól, oni nám srovnali, znovu jsme vedli, soupeř srovnal, naštěstí po tom čtvrtém se jim to již nepovedlo.

KANONÝR DENÍKU: Jaroslav Hadáček sestřelil Blatnou hattrickem

S Jaromírem jste dali dohromady dvě třetiny branek Protivína. Nestal se tedy z toho jakýsi Vorel team?

To určitě ne, ale je super, že nám to tam padá. Doma se hecujeme, pořád se škádlíme, kdo dá víc branek. Já to po odchodu Uhlíka více jistil ze stopera, ale co se brácha nechal vykartovat, tak jsem vzal podhrotovou desítku po něm. A docela se daří.

Máte na kontě deset branek a dorážíte špičku střelecké tabulky. Ještě ji potrápíte? Pecka má sedmnáct branek.

Tak to již je jiný level, to je zabiják, na kterého se to hraje. Já to mám ze středové pozice horší, ale jsem rád, že to tam padá.

KANONÝR DENÍKU: Tomáš Pecka má druhý hattrick jara a útočí na krále střelců

Po výhře v Dražicích asi již můžete sezonu v poklidu dohrávat. Jak by ten závěr měl z vašeho pohledu vypadat?

Hlavně potřebujeme vyhrávat doma, aby se na fotbal fanoušci těšili a my se vrátili do doby, kdy byl Protivín pevností a body se odtud nevozily. Teď chceme ty tři body z Dražic potvrdit s Milevskem. Máme pět bodů na střed, tak bychom se tam chtěli dotáhnout, aby to nevypadalo tak hrozivě na dvanáctém či třináctém místě.

Naťukl jste utkání s Milevskem. Jsou tato derby něčím jiná než s ostatními soupeři?

Asi ani ne. Jak se soutěž hraje déle, tak se prakticky známe se všemi soupeři. Asi se to ani nedá považovat na derby z Písecka. S Čimelicemi to derby je, ale Milevsko je přeci jenom dál.