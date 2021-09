SOBOTA Divize starší žáci: Písek – Tempo Praha (10). I.A muži: Mirovice – Strunkovice (13.30), Semice – Trhové Sviny (13.30). I.B muži: Čížová – Milevsko B (13.30), Kluky – Chotoviny (16), Božetice – Planá nad Lužnicí (17), Sepekov – Soběslav B (17). I.A dorost: Protivín – Jistebnice (10), Hradiště B – Soběslav / Veselí (10). OP muži: Hradiště B – Kostelec (17), Skály – Protivín B (17), Kr. Lhota / Mirovice B – Putim (17), Semice B – Albrechtice (17), Oslov – Smetanova Lhota (17). OS muži: Bernartice B – Božetice B (17). OP dorost: Kovářov – Bernartice (10), Chotoviny – Sepekov / ZVVZ B (11), Oslov / Záhoří – Kestřany (14). OP st. žáci: Sepekov / Milevsko B – Oslov (14). OP ml. žáci: Božetice – Hradiště C (14.30). OP ml. přípravky: Protivín – Božetice (13.30).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.