„Na třetí pokus to snad vyjde,“ říkají si fotbaloví fanoušci, hráči i funkcionáři na Písecku. Poslední dvě sezony předčasně ukončil koronavirus ta další startuje nyní o víkendu.

Startují okresní fotbalové soutěže. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

V okresním přeboru se představí čtrnáctka týmů a pokud nedojde k žádným problémům, podzimní část by se měla dohrát o víkendu 6. – 7. listopadu. Spekulovat o možných kandidátech na postup do krajských soutěží by bylo v tuto chvíli tak trochu nefér, vždyť se prakticky dvě sezony pořádně nehrálo a týmy tak zákonitě doznaly změn. A na jaké zápasy můžeme vyrazil nyní o víkendu?