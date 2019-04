Proti týmu Sedlčan jste konečně zase zabrali. Třetí porážka v řadě by už asi byla nepříjemná…

Já to takhle neberu. V Doubravce jsme uhráli remízu a pak prohráli penaltový rozstřel. To se stává. V předchozích zápasech jsme ztratili, nepovažuji to však za katastrofu. Přenesli jsme si hodně bodů z podzimu a i začátek jara jsme měli výborný, takže máme nahráno. Netrváme na tom, že musíme být druzí nebo třetí. Hlavně chceme hrát dobrý fotbal pro tu hrstku diváků v Čížové.

Nemáte ambice hrát na nejvyšších příčkách a případně zabojovat o Českou fotbalovou ligu?

Já bych před postupem do třetí ligy dal přednost dalšímu vylepšení fotbalového areálu. To je můj názor. Je ale fakt, že se aspoň zmodernizovaly šatny pro hosty a kabina rozhodčích. I trávník už je lepší. Víte já jsem hlavně rád, že jsme po sestupu do divize dali mužstvo dohromady, a že si vedeme tak dobře na to, jaké máme podmínky. Srovnávám to s jinými týmy. Kde je dnes Nymburk, který s námi hrál ČFL? Podívejte se, kde je Krumlov, Jankov nebo Roudné.

Ze ztráty dvou bodů s Doubravkou si těžkou hlavu neděláte. A co poslední domácí porážka s Rakovníkem?

Tam byl poměr střel na bránu dvanáct ku třem, ale prohráli jsme nula dva. Taky jsme nedali penaltu, a musím zmínit, že nám chyběl Martin Jirouš. Prostě jsme měli smůlu.

Pojďme k sobotnímu vítěznému zápasu nad Sedlčany. Jaký byl?

V první půli jsme ještě za nerozhodného stavu zahodili čtyři vyložené šance, a už jsem začínal mít obavy, abychom zase nedostali nějaký gól z ničeho. Sedlčany se ale do příležitostí nedostaly a my jsme naopak naštěstí dali gól z trestňáku a hned vzápětí přidali další.

Bylo pro Čížovou komplikací, když Sedlčany ve druhé půli snížily?

Druhý poločas už jsme měli pod kontrolou, i když soupeř se nádherně trefil ze třiceti metrů a snížil na rozdíl dvou gólů. Připsal bych to naší menší koncentrovanosti po té, co jsme přidali třetí gól. Tentokrát jsme ale proměňovali šance, které jsme měli i v předchozích zápasech, a vyhráli jsme zaslouženě.

Na podzim jste si postěžoval na problémy s kádrem. Je na jaře vaše situace lepší?

Chybí nám Lukáš Dvořák, který se zranil v duelu s Táborskem, ale ten už by snad příště mohl nastoupit. Máme docela úzký kádr, točíme asi jen čtrnáct hráčů. V některých utkáních nám hráči chybí, ale užší kádr má i své výhody. Ti, co v něm jsou, pravidelně nastupují a jsou tedy spokojení. Pokud by nehráli, byli by akorát naštvaní a utekli by jinam.

Funguje spolupráce s nedalekým Pískem, který hraje o třídu výš?

Bohužel ne a je to škoda. Vždyť pár odchovanců Čížové našlo v Písku uplatnění, a myslím, že i pro písecké mladíky, kteří se nevejdou do prvního mužstva, by bylo dobré, kdyby se mohli rozehrát v divizi. Možná, že by Čížová nebyla tak vysoko, ale mělo by to smysl.