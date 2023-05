Utkání se nám výsledkově vydařilo, ale úplně jednoduché to nebylo, protože jsme bojovali spíš sami ze sebou. Ale soupeř přijel oslabený a jen v jedenácti, takže bylo otázkou času, kdy branky padnou.

Na svém kontě máte 11 gólů a patříte k nejlepším střelcům soutěže. Jak branky hlavně dáváte? Nohou, hlavou, po rychlých brejcích nebo spíše z vápna?

Převážně levou nohou a z rychlých brejků.

Váš trenér neustále žehrá na to, že jako tým hodně doplácíte na neproměňování šancí. Vidíte to stejně?

Trenér má pravdu. Je toho hodně, co nedáme. I já sám jsem třeba zahodil penaltu, s níž jsme mohli mít tři body.

Máte v týmu nějakého dvorního nahrávače?

Je jich tam víc, ale teď se v téhle roli chytil druhý útočník Tomáš Lukš, který má za poslední tři zápasy čtyři asistence a dva góly.

Slavonice měly v roli nováčka celkem slušný rozjezd sezony, pak se to trochu zadrhlo, ale nyní zase sbíráte body v důležitých zápasech. Ještě se neví, kolik bude týmů sestupovat, takže závěr sezony bude asi hodně dramatický a náročný. Jak situaci vašeho týmu z pohledu udržení v I. B třídě vnímáte?

Zbytek sezony je jen na nás. Bude to ještě těžké, ale náš úkol je jasný. Chceme získat co nejvíc bodů a odklonit se od spodku tabulky. Určitě je to v našich silách.

Nyní vás čeká hodně důležitý duel s Lomnicí. Vítěz asi bude mít trochu víc klidu ve zbytku sezony.

Čeká nás náročný zápas, ale hrajeme doma a dobře jsme se naladili minulou výhrou. Víme, o co se hraje a uděláme všechno pro to, aby tři body zůstaly ve Slavonicích.

Ještě se vrátím k netradičnímu kroku, který Slavonice před časem učinily, když se dobrovolně poroučely z I. B třídy do okresního přeboru kvůli generační obměně. Jak na to zpětně koukáte? Byl to správný krok, nebo jste tehdy jako hráči byli naštvaní?

V té situaci, jaká byla, si myslím, že to byl dobrý krok, i když některým se to samozřejmě úplně nepozdávalo. Vznikl tím čas na to, stabilizovat mužstvo a zapracovat do něj právě mladé hráče. Ale teď už to řešit nemusíme, jsme zpátky a máme jasný cíl, tedy zůstat v I. B třídě.

Jak byste vaše mužstvo charakterizoval?

Tým máme hodně mladý ale jsou tam i zkušení hráči, kteří nás drží na uzdě. Naší předností je, že umíme zahrát dobrý fotbal a dokážeme porazit i celky z čela tabulky. Naopak za nedostatek považuji, že naše výkony kolísají, nejsou stabilní.

Patříte mezi slavonické opory. Neláká vás zahrát si i ve vyšší soutěži?

Nějaké nabídky už jsem dostal, převážně z I. A třídy, ale prozatím chci zůstat ve Slavonicích, takže jsem to neřešil.