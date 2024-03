Byl to pro nás poměrně velký skok, protože jsme víc než dva měsíce trénovali převážně jenom na umělce. Před utkáním jsme absolvovali pouze jediný trénink na trávě. Hřiště bylo připravené velice dobře, je ale pravda, že jsme si nějakou dobu na přírodní trávník zvykali. Zejména první poločas byl pro nás náročný jak po fyzické, tak i po fotbalové stránce.

Co se dělo o přestávce v kabině, že jste do druhého poločasu vlétli jak uragán?

Řekli jsme si, že musíme víc zapnout právě po fyzické stránce, a proto jsme do druhého poločasu vstoupili aktivně. Pomohli tomu i kluci, kteří vystřídali, takže se nám to podařilo rozběhat. Samozřejmě nám taky pomohl brzký gól.

Jste s bodem spokojený, nebo bylo i na výhru?

Do Oseka jsme jeli s cílem vyhrát, ale po tom průběhu hry je bod, myslím, spravedlivý. Prohrávali jsme a ve druhém poločase, který byl dost otevřený, měly oba týmy šance. Samozřejmě nás mrzí, že jsme dostali vyrovnávací gól pět minut před koncem z penalty, na druhou stranu jsem ale přesvědčený, že nebudeme jediní, kdo v Oseku ztratí body.

O Mirovicích se říkalo, že budou nebezpečné především doma a z venku moc body vozit nebudou. V poslední době jako byste se snažili to vyvrátit. Ještě na podzim jste vyhráli v Dražicích a nyní jste remizovali v Oseku. Také v uvozovkách domácí výhry nad Rudolfovem jste dosáhli na venkovním hřišti v Blatné. Už nechcete být venku za otloukánka?

Je pravda, že naše mirovické hřiště je specifické. Je úzké a taky máme velkou podporu v divácích, kteří nás chodí povzbuzovat. V Mirovicích se asi nikomu nehraje dobře, všichni to u nás mají těžké. A pokud jde o venkovní zápasy, je fakt, že na podzim bychom zápas na hřišti soupeře asi takto neotočili. V zimě jsme ale dobře potrénovali a mužstvo posílili. Máme svou kvalitu a je znát, že se do toho postupně dostáváme.

Říkal jste, že v zimě mužstvo posílilo. Budete silnější než na podzim?

Věřím, že ano. Velkou posilou by pro nás měl být Petr Dolejš, jenž má ligové zkušenosti. Uzdravuje se nám také obránce Jirka Viták, který patří mezi pilíře základní sestavy, a vrací se i další marodi. Nyní máme docela široký kádr. Zranění jistě přijdou, ale doufám, že bychom jarní část sezóny mohli odehrát důstojně.

Jak jste byli jako nováčci spokojeni s průběhem podzimu?

Začátek podzimu nebyl úplně ideální, protože jsme měli spoustu zraněných hráčů a nějakou dobu trvalo, než si to sedlo. Paradoxně nás nakopla domácí porážka s Trhovými Sviny. Něco jsme si k tomu řekli a od té doby je to lepší. Máme výsledky a baví nás to.

Jak vám vyhovovala zimní příprava v Mirovicích?

Já jsem z umělky vždycky dost zničený. Trpí kolena, kotníky, záda a klouby obecně. Vždycky se snažím, abych to po zdravotní stránce ustál. Své tělo však dobře znám a řídím si to tak, abych měl natrénováno a byl na zápasy připravený, ale zároveň abych to nepřetáhl, protože už nejsem úplně nejmladší. Přípravu jsme měli kvalitní a většina hráčů ji absolvovala celou. Myslím, že na celkové fyzické připravenosti mužstva je to znát.

Když jste hrál fotbal profesionálně za Příbram, jezdili jste na soustředění do teplých krajů, kde jste trénovali na přírodních trávnících. To vám jistě chybí?

V Příbrami to bylo samozřejmě jiné. Tam jsme jezdili na soustředění do zahraničí, takže jsme si zimu zkrátili třeba o dvacet dnů. Soustředění na přírodním trávníku by bylo jistě fajn, avšak v Mirovicích to není reálné. Vyrazili jsme si ale na několik dnů do takového pěkného areálu nedaleko Liberce, kde jsme si dobře zatrénovali a sehráli i nějaké přípravné zápasy. Připravovali jsme se převážně na hřištích s umělým povrchem, ale jsme rádi, že jsme mohli trénovat aspoň na nich. Jezdili jsme třeba do Blatné, kde se o nás hezky postarali.

V krajském přeboru jste nováčkem a vašim cílem byla před začátkem sezóny přirozeně záchrana. Předpokládám správně, že nyní už máte odvážnější cíle?

Záchrana i nadále zůstává naším cílem, chtěli bychom ale hrát v klidném středu tabulky, abychom neměli nějaké starosti. Snad máme dostatečný bodový odstup, ale ve druhé polovině sezóny se může stát cokoliv. Týmy z čela tabulky odskočily, takže ty budeme těžko dohánět. Pohoršit si taky nechceme, takže ten střed tabulky by pro nás mohl být akorát. Hlavně si chceme na jaře zahrát dobrý fotbal.