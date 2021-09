Na hřiště ZVVZ Milevsko zavítal v dalším kole fotbalového krajského přeboru lídr soutěže z Českého Krumlova. Odvezl si všechny tři body.

Milevsko proti Krumlovu nebodovalo. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

„Zápas se mi bohužel nehodnotí vůbec dobře. Výsledek je opravdu pro nás hodně krutý. Nemyslím si, že jsme byli horší než soupeř. Ten ukázal velký potenciál a že má mužstvo složené na vyšší soutěž. My si ale samotný zápas prohráli prakticky sami. Krumlov byl lepší v produktivitě a my naopak nevyužili opravdu hodně šancí. Samotný zápas začal pro nás hodně špatně a ve třetí minutě jsme již po nedorozumění naší obrany prohrávali 0:1. Hosté pak zvýšili z penalty. Pak přišly naše stoprocentní šance. Velek netrefil z metru odkrytou branku a Souček sám proti brankáři přestřelil. A jak se říká nedáš – dostaneš a ve 44. minutě Krumlov vedl již o tři branky. Do druhé půle jsme udělali dvě změny a po chybě hostů z penalty snížil Barda na 1:3. Od té chvíle jsme byli lepším mužstvem, ale jak jsem již říkal, produktivita byla nulová. Velké šance Kortana, Hadáčka a krásný lob Málka v síti neskončily a soupeř opět trestal na konečných 1:4 třígólovým Růžičkou,“ komentoval utkání milevský trenér Miroslav Strnad s tím, že nejlepším hráčem na domácí straně byl Hejl.