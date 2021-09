„Soupeř hraje dobrý kombinační fotbal. Chtěli jsme vycházet z defenzivního bloku, což se nám relativně dařilo. Individuálně jsme ale nepodali až výkon takový, jaký jsme si představovali. Měli jsme tam v první půli dobrou šanci, ale nedali a naopak dostali gól. Pět minut před přestávkou jsme neproměnili penaltu, ale naštěstí jsme ještě vyrovnali z trestného kopu. O přestávce jsme si k výkonu něco řekli a druhý poločas jsme byli o něco lepší a měli více ze hry. Měli jsme i šance, trefili tyč a na 2:1 jsme dávali po úniku Noska. Výhru pak pečetil hlavou po centru Zoubek. Ve druhém poločase soupeř trochu odpadl. Lámalo se to kolem 60. minuty a my byli úspěšnější,“ shrnul utkání trenér strakonického Junioru Luděk Cimrhanzl.

Nyní Junior zajíždí do Týna, kde by bylo třeba body potvrdit. „My již poztráceli bodů dost a bylo by třeba nějaké přivézt. Doma jsme v tabulce pravdy na minus čtyřech, takže potřebujeme vyhrát v Týně a navázat na to pak doma se Sezimákem. Je třeba se nastartovat. Kluci poctivě makají, trénují, potřebují nějaký úspěch. Bylo by to důležité i z toho pohledu, že se tabulka začala rozdělovat a bylo třeba udržet kontakt s pětibodovými týmy. To se nyní podařilo.

Junior Strakonice – Jiskra Třeboň 3:1 (1:1)

Branky: 44. Rozhoň, 69. Nosek, 90. Zoubek – 18. Franěk. ČK: 0:1 (90. Průcha). Sestava Junioru: Lízal – Říha, Rozhoň, Žáček, Čapek (60. Chalupa)– Zoubek (89. Kočí), Benedikt (86. Zelenka), Funda, Zahrádka, Nosek (79. Krýsl) – Šimek (60. Máška).