Branky: 30. Brych, 58. Funda – 39. M. Štochl.

Utkání prvního se druhým slibovalo nelítostný boj. Vše ještě umocnil těžký terén a nepříjemné počasí. a opravdu se bojovalo o každou píď hřiště. Nakonec ze souboje vzešli vítězně domácí hráči, kteří tak na soupeře získali v tabulce již pět bodů. Práci při utkání však měla i pořadatelská služba, někteří rádoby fanoušci asi neunesli vývoj zápasu…

„Důležité vítězství se nerodilo lehce. Obrany na těžkém terénu nedávaly útočníkům skoro žádný prostor k průnikům, proto bylo na obou stranách minimum šancí. Přesto oba týmy do přestávky jednou skórovaly, vždy po centrech ze strany. Druhý poločas jsme šli vítězství naproti a dali vítězný gól. Kluky musím pochválit za to, že to i s trochu štěstí zvládli, zvláště když proti nim tentokrát stálo opravdu fotbalově vyspělé mužstvo,“ shrnul utkání strunkovický trenér Václav Beneš.

"Přijeli jsme do Strunkovic s jasným cílem neprohrát. Do zápasu vstoupili s náznakem šance domácí, ale Kuba Převrátil v páté minutě přestřelil z blízkosti branku domácích. Domácí vycházeli z pevné obrany a nakopávanými balóny přes své křídelní útočníky ohrožovali naši branku. Na těžkém terénu se hrál poměrně pohledný fotbal, o který se zasloužila obě mužstva. Ve 30. zahrávali domácím přímý kop a dostali se do vedení. O devět minut později jsme vyrovnali z podobné akce i my. Druhý poločas jsme začali s větší aktivitou na hřišti tím, že jsme domácí k ničemu vážnému nepustili a v podstatě se hrálo na jejich polovině. Asi v 59. minutě zahrávali po ojedinělé akci domácí rohový kop a opět po naší chybě v bránění se dostali do jednobrankového vedení. I přes naší zvýšenou aktivitu jsme se již k vyrovnání nedostali a domácí jednobrankové vedení uhájili až do konce utkání," shrnu utkání mirovický Břetislav Mikeška a doplnil: "Co ještě říci k utkání prvního se druhým. Fotbal se musel divákům líbit. Obě mužstva hrála pohledný fotbal, který komplikoval pouze těžký terén. Chtěl bych se omluvit za chování některých našich takzvaných fanoušků, kteří způsobili pořadatelům hodně komplikací a museli být po strkanici vyvedeni mimo areál hřiště."