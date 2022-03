Branky: 21. Carda, 23, D. Říský - 22. Srch, 61. Makoš, 70. Pecka.ČK: 1:0 (36. Kubiš). ŽK: 2:1 (Kubiš 2 - Kupka). Rozhodčí: Kaštánek - Pravda, Žemlička.

Na začátku sezony vyhráli vzájemný souboj Prachatičtí. Osek jim tedy měl co vracet, navíc šlo v utkání o to, kdo se udrží blíže vedoucímu Českému Krumlovu. Remíza by hrála do karet právě Českému Krumlovu.

Na menším hřišti v Oseku se hrál fotbal plný osobních kontaktů, nicméně v jeho úvodu udávali tempo hry domácí. Největší vzrušení přišlo po dvacáté minutě, kdy během tří minut padly tři góly a domácí vedli 2:1. Po klidnější čtvrthodince přišel asi nejdůležitější moment zápasu. Běham dvou minut viděl dvakrát žlutou zkušený domácí stoper David Kubiš (v dávných letech hráč Prachatic v republikových soutěžích) a musel pod sprchy. Iniciativa se tak přestěhovala na kopačky hostů.

A Prachatickm se také podařilo ve druhém poločase skóre otočit na 3:2 v jejich prospěch. Zajímavé momenty přišly i v závěrečné čtvrthodině. Domácí trenér Mráz poslal na hrot gólmana Zdeňka Křížka, který přispěl k několika závarům před prachatickou brankou. Na druhé staně se hostům deset minut před koncem zranil gólman Filip Trnka a do brány šel Radek Suchý. Vyřešil několik ošemetných situací a pomohl hostům ke třem bodům.

Prachatický Tatran se tak bodově dotáhl na Český Krumlov, na který však v neděli čekal souboj v Jankově. Osek číhá na příležits v závěsu se čtyřbodovou ztrátou.

Ohlasy trenérů k utkání připravujeme.