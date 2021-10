Protivín – Sokol Sezimovo Ústí 7:1 (3:1). 38., 62., 65. a 83. Jaromír Vorel, 4. Kvasnička, 42. Dan, 68. Hrynevich – 22. Škarda. Sestava Protivína: Hanus – Dan, Uhlík (76. Hála), Štěpka, Zach (84. Sháněl) – Kvasnička (24. Hrachovec, 64. Hrynevich), Bečvář, Vorel Zbyněk, Nedvěd (73. Barbotkin), Říha – Vorel Jaromír.

„Již ve 4. minutě jsme šli do vedení, ale paradoxně nám vedení spíše uškodilo, než aby nás povzbudilo. Přestali jsme běhat, nefungovala organizace hry a soupeř si během dvaceti minut vytvořil tři gólové šance a ve 22. minutě po zásluze vyrovnal. Až poté jsme si zřejmě uvědomili, že se nikdo neporazí sám. Přidali jsme na aktivitě a podařilo se nám vstřelit dva góly těsně před přestávkou. Do druhého poločasu jsme šli s cílem přidat čtvrtý gól a definitivně soupeře zlomit. A to se nám v rozmezí mezi 62. a 68. minutou třemi góly povedlo. A protože Míra Vorel měl svůj den a apetit, v 83. minutě přidal svůj čtvrtý gól a stanovil tak výsledek na konečných 7:1,“ shrnul utkání protivínský trenér Miroslav Říha s tím, že nejlepším hráčem utkání byl Jaromír Vorel.

Čimelice – Blatná 6:0 (1:0). 44. Petřík, 48. Káš, 52. Hegenbart, 57. Šťástka, 59. Hrádek vlastní, 90. Maršík. Sestava Čimelic: Javorský – Smetana, Listopad, Pšenička, Hegenbart – Káš (83. Nekl), Maršík, Šťástka (65. Nosek), Hák (78. Pavlíček) – Říha (64. Mezera), Petřík.

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale my dali první gól až těsně před přestávkou. Prvních dvacet minut byl soupeř lepším týmem. V utkání si vytvořil možná pět tutovek, ale žádnou neproměnil. Výsledek je tak trochu zavádějící. My hráli v úvodu na tři obránce, ale nedokázali jsme dostat přihrávku na středovou řadu, a tak jsme to po dvaceti minutách vrátili na čtyři vzadu. Až poté jsme je začali přehrávat. Povedl se nám však vstup do druhého poločasu, kdy jsme dali v sedmi minutách tři góly a pak jsme si již zápas pohlídali. Ale musím říci, že hlavně v první půli jsme se na výhru hodně nadřeli,“ komentoval utkání čimelický trenér Tomáš Smrčina.

O branky se podělilo šest hráčů, to trenéra vždy potěší. „Je to tak. Rozebírali jsme to i v kabině. Je vždy lepší mít více střelců než jen jednoho, na kterém to stojí,“ doplnil trenér.

Výhra opět Čimelické vzdálila od sestupových míst a mohou dohrávat podzim poměrně v klidu. „Doufám, že to nejsou poslední podzimní body, i když máme v závěru hodně těžký los. Jedeme do Strakonic, pak do Olešníka a končíme doma s Krumlovem. Vracejí se nám kluci z marodky a věřím, že body ještě uděláme,“ hledí k dalším duelům Tomáš Smrčina.

Milevsko – Třeboň 2:1 (1:0). 8. Süsmelich, 82. Kutil – 10. Málek vlastní. Sestava Milevska: Dvořák – Kálal, Vakoč, Hejl (77. Kutil), Málek – Kortan (85. Přibyl), Süsmelich, Varhan, Souček (90. Novotný) – Barda, Hadáček (87. Velek).

„Na pohled to asi žádný krásný fotbal nebyl. Z naší strany to bylo hlavně o bojovnosti. V první půli byl soupeř asi o něco fotbalovější. My šli po pěkné akci do vedení, ale brzy jsme si dali vlastňáka, což nás znovu dostalo trochu na zem, ale poločas jsme uhráli za 1:1. Po přestávce již jsme byli o trochu lepší, přidali na důrazu, hráli trochu výš a soupeře napadali. To vše nás sedm minut před koncem odměnilo vítězným gólem po další pěkné akci. Pak již jsme to ubojovali za tři body. Po zápase přišla ta správná euforie, kluci se nastartovali, dostali nový impulz a museli si vzpomenout na vítězný pokřik. Je to super,“ hodnotil vítězné utkání milevský trenér Martin Petr.

Tři kola před koncem je Milevsko ve středu tabulky, žádné velké problémy, takže by nyní měl být klid na práci. „Již v pátek jsem klukům říkal, že Milevsko by nemělo být týmem, který by se měl dívat pod sebe, ale naopak nahoru a hrát v horní polovině. Věřím, že nás tato výhra nakopne a potvrdíme ji v Týně výkonem i výsledkem. Pak máme doma Sezimák, tak uvidíme,“ hledí k dalším duelům trenér Martin Petr.