Velešínští se stali podzimními mistry a do jarních bojů půjdou s dvoubodovým náskokem na nejvážnějšího konkurenta z Kaplice a již s šestibodovým polštářem na duo Netolice a Boršov.

Před startem jarních odvet jsme do velešínského tábora nahlédli s koučem půlmistra Františkem Jarošem.

K jakým změnám došlo v kádru ve srovnání s podzimní částí?

Odstěhovali se Vlačuha s Pavlisem a za prací do zahraničí odešli Filip a Jakub Rozkošní. To jsou ztráty. Příchod máme zatím jen jeden, když se vrátil Dan Petr. Ještě jsou nějaké další posily v plánu, ale jak to s nimi dopadne, to ještě není jisté. Proto ani konkrétní jména uvádět nebudu.

Jste spokojeni se zimní přípravou vašeho týmu?

Zahájili jsme už začátkem ledna v tělocvičně, kam jsme chodili každou sobotu. Koncem února jsme měli soustředění, na kterém bylo čtrnáct hráčů. V Borovanech jsme hráli s tamním Calofrigem a vyhráli 6:1. Venkovní tréninky nám začaly v únoru a chodili jsme v úterý a ve čtvrtek. Celková účast ale byla vzhledem k pracovnímu vytížení špatná. Kluci si musí zase uvědomit, že bez tréninku se fotbal hrát nedá! A když nebudu počítat generálku s Trhovými Sviny, tak kromě Borovan jsme už hráli jen jeden zápas, a to ten bezgólový v Krumlově.

Jak vidíte vaše vyhlídky na udržení první příčky?

Naším cílem zůstává postup do I.A třídy! Bude to ale velmi těžké, protože všechny soupeře ze špičky máme na jaře venku. Záležet samozřejmě bude na tom, jak se povede začátek. Kaplice bude hodně těžký soupeř a má to takzvaně ve svých rukou. Netolice a Boršov nemají co ztratit a do postupové matematiky také zasáhnou.