V čem vás soupeř z Olešníku předčil?

Olešník ukázal své kvality. Ve svém středu má velmi dobré fotbalisty a na balonu byli jeho hráči lepší než naši. Duel rozhodla jediná branka, kterou dal právě Olešník, když jsme nepokryli Lukáše Dudka.

Jak jste byli spokojeni s vlastním výkonem?

Myslím, že to bylo jinak vcelku vyrovnané utkání. Z naší strany to byl povedený výkon, řekl bych, že nejlepší, jaký jsme na jaře podali. Byl to kontrast oproti minulému utkání v Jankově, kde jsme hrubě nezvládli první poločas. Proti Olešníku jsme se přesvědčili, že jsme schopni náš fotbal hrát.

Měli jste podle vás reálnou šanci alespoň na remízu dosáhnout?

Určitě. Mrzí mě dvě nevyužité šance Marvana a Sedláka v prvním poločase. S Olešníkem jsme mohli překvapit, a myslím, že k zisku alespoň bodu jsme měli blízko. Škoda, že se to nepovedlo. Zasloužili bychom si ho.