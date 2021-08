Se třemi body ze dvou zápasů nastupovali prachatičtí fotbalisté ke třetímu utkání krajského přeboru této sezony proti Třeboni. Po přímo snovém začátku utkání, kdy vedli po deseti minutách 3:0, nakonec soupeře udolali o gól.

Prachatice - Třeboň 3:2. Domácí Pecka zvyšuje z penalty na 2:0. | Video: Deník/Vladimír Klíma

„Na soupeře jsme se připravili dobře takticky a hlavně jsme v prvních deseti minutách provedli to, co jsme si řekli v kabině. Šli jsme rychle nahoru a z toho padaly góly. Míra efektivity byla obrovská. Že je Třeboň kvalitní soupeř, se vědělo a soupeř to v utkání potvrzoval. Klíčovým momentem utkání byl gól na 3:1 z trestného kopu před vápnem. Kdybychom půli uhráli 3:0, asi by se to po půli dohrávalo, takto to ale zase bylo zajímavé pro fanoušky. Pro nás trenéry už ne,“ shrnul první půli prachatický trenér Josef Raušer.