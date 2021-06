Podepsal roční kontrakt jako asistent trenéra u národní reprezentace Iráku U23, což je tým pro olympijské hry. Hlavním trenérem je tam Miroslav Soukup, který Kamila Tobiáše přizval ke spolupráci. Pro FC MAS Táborsko, které musí najít za Tobiáše náhradu, je to velký sportovní úspěch. Jeho trenér získá ostruhy v zahraničí.

Kamil Tobiáš už v Iráku strávil devět dní a zažil to, co čekal. „Irák, to je jiný svět, jiná kultura, jiná mentalita lidí. Země je stále hodně střežená, všude jsou ozbrojené hlídky, lidé se pořád bojí útoků. Fotbal chtějí v této zemi posunout na vyšší úroveň. Hráče mají kolikrát výborné, mnozí hrají v Evropě, třeba první švédskou ligu za Göteborg, nebo působí v akademiích Lazia Řím, Manchesteru United, 1. FC Köln,“ uvedl Kamil Tobiáš. Irácké reprezentace U23 bude tedy vznikat mixem doma i v zahraničí působících hráčů.

Do Bagdádu trenér z Táborska zamíří znovu v půlce července, ale nebude v Iráku celoročně bydlet, bude tam absolvovat nezbytné kempy a soustředění. Už teď Kamil Tobiáš třeba ví, že v Irácké republice stráví celý říjen.

„Funkci šéftrenéra v Táborsku nebudu moct zastávat, ale hledáme s vedením klubu řešení, abych mohl alespoň vypomáhat a nějak pokračovat v rozdělané práci, jejíž výsledky ukazují, že jdeme po správné cestě,“ řekl Kamil Tobiáš.