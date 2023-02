S vystoupením během první části sezony určitě panuje spokojenost, protože ambice jste měli trochu jiné.

S naším dosavadním působením v I. A. třídě jsem maximálně spokojen, naším cílem bylo co nejrychleji získat potřebné body k záchraně. No a my jsme na čele tabulky, což je opravdu skvělé a užíváme si to.

Čím to je?

Musím říci, že se nám daří hrát celkem účelný a pohledný fotbal, který kluky baví a zároveň dělá radost i našim skvělým fanouškům, kteří naše zápasy navštěvují v hojném počtu. Dále se nám podařilo před sezonou vhodně posílit. Přišli Roman Nehyba, Ondřej Černoch, Jan Chvátal či Vašek Zejda a všichni tito hráči ještě výrazně pozvedli kvalitu mužstva. Bylo i výborné, že se nám vyhýbala těžší zranění, což je také velmi důležité. Tento náš dílčí úspěch je dílem celého týmu, i hráči kteří měli menší vyížení mají na výsledcích velký podíl. Vše, co se nám podařilo, začíná tréninkovým procesem. A doufám, že to, jak k němu přistupujeme, nám vydrží. I když někteří hráči by měli v tomto ohledu přece jen udělat více.

Ve fotbalových kruzích se mluví o třebětickém zázraku, s čímž se dá do jisté míry souhlasit. V čem tkví tajemství?

Je to hlavně tím, že všichni tady drží neuvěřitelně pospolu a valná většina hráčů je místních. To jsem ještě neviděl a nezažil. Je to jako rodina, všichni jsou aktivní, všechno spolu pořádají, do teď jsem neřešil žádný větší problém nebo hádku v kabině. Nestačím se divit.

Klady samozřejmě převažují, ale co se mohlo povést lépe?

Když to shrnu, jediným negativem bylo, že jsme doma ztratili dobře rozehraný zápas s Jistebnicí, což byla zároveň také naše jediná porážka. A škoda, že se nepodařilo odehrát utkání s Lokomotivou.

Tradiční zimní přípravné období jste už zahájili. Co máte v plánu?

Začali jsme19. ledna, trénujeme třikrát týdně a během přípravy sehrajeme tři utkání. Čeká nás Rudolfov, Třešť a Luka nad Jihlavou. Máme v plánu také čtyřdenní soustředění, kterého by se měl zúčastnit kompletní tým.

Dají se očekávat nějaké změny v kádru?

Co se týče odchodů, tak bohužel svou činnost ukončil Tomáš Chvátal, což mě velmi mrzí, protože to je výborný fotbalista a skvělý člověk se kterým byla radost pracovat. Dojíždí však z Brna a časová náročnost byla velká. Nicméně chceme tým doplnit alespoň příchodem jednoho hráče, uvidíme, snad se nám to podaří. Jsem ale moc rád, že se vrací Filip Nehyba. Ten musel už před začátkem sezony na operaci a do bojů nezasáhl. Teď už je připraven a určitě bude velkým posílením našeho mužstva.

Jste na první příčce, byť tabulka je hodně vyrovnaná. S jakými cíli půjdete do jarních odvet?

Naší ambicí je hrát ještě lepší fotbal, než jsme předváděli. Takový, který bude kluky bavit, bude mít hlavu a patu a budou na nás chodit v hojném počtu fanoušci. Bylo by skvělé zopakovat zisk bodů jako na podzim a pohybovat se v horních patrech tabulky. Jinak soutěž je to hodně zajímavá, a když se podíváte na minimální odstupy mezi týmy, tak se dá očekávat interesantní jarní část. Prvních šest celků je hodně kvalitní, ale každé mužstvo má své určité specifikum, kterým soupeře dokáže potrápit a zaznamenat i nečekaný zisk bodů.