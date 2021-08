„Splnili jsme sice to, co jsme si před utkáním řekli, ale nakonec z toho nebyl ani bod,“ posteskl si domácí trenér Tomáš Smrčina a pokračoval: „Tři čtvrtiny utkání jsme byli lepší, ale neproměnili jsme ani ty největší šance. Kdybychom vedli o tři branky, nikdo by se nedivil a mohlo být hotovo. Místo toho jsme ve druhém poločase dostali gól z brejku soupeře a druhý po chybě, kdy míč vypadl rovnou před hráče Protivína. Čtvrt hodiny před koncem jsme zápas ještě zdramatizovali, ale s výsledkem již nic neudělali.“

Start sezony se sice Čimelickým nevydařil, ale jede se dál. „Porážku musíme hodit za hlavu. Důležité je, že jsme podali celkově solidní výkon. Dokázali jsme si, že fotbal hrát umíme. Kdybychom prohráli a v zápase si nic nevytvořili, bylo by to horší,“ doplnil trenér Smrčina.

A jak hodnotí utkání ve vítězném týmu? „Domácí celý první poločas dobývali protivínskou branku, měli jednoznačnou územní převahu, dobře se pohybovali, kombinovali, jen se střelbou byli na štíru. Vypracovali si minimálně tři vyložené šance, které však neproměnili. Protivínští hráli, jakoby měli na nohou závaží. Nemohli se dostat do tempa, snadno ztráceli jednoduché míče, vázla kombinace a nad vodou je držel gólman Hanus. Ale ani on se nevyvaroval chybičky. Domácí útočník mu při rozehrávce míč vypíchl, ten však mířil vedle. My se zmohli za celou první půli jen na hlavičku J. Vorla po rohu, která mířila nad,“ komentoval první půli Václav Křišťál.

„V poločase by většina přítomných na Protivín nevsadila zlámanou grešli, ale hned po zahájení druhé půle se situace začala měnit. Domácí pomalu ztráceli tempo, už se tak často nedostávali do šancí. Hosté postupně vyrovnávali hru. Rozhodující fází zápasu byla v rozmezí 25. – 30. minuty druhého poločasu. Protivínským se snad poprvé podařilo dotáhnout svůj brejk do konce. Hrachovcovu prudkou přihrávku si na druhé straně vápna našel Jiskra a přízemní střelou přes celou branku otevřel skóre. O minutu později se do šestnáctky otřesených domácích vřítil J. Vorel, domácí gólman jeho ránu ale stačil vyrazit. Pak si ale vybral slabší chvilku. Vysoký míč na brankové čáře asi deset metrů od branky mu vypadl z ruky, dobíhající Hrachovec se ho zmocnil a navedl před branku a skóroval. Domácí se stále snažili být aktivní a nebezpeční, jejich hra však pomalu ztrácela tempo. Dokázali sice pěknou střelou z přímého kopu snížit, ale Protivínští už závěr zápasu rozkouskovali a nepustili je do soustavnějšího tlaku. Naopak se jim několikrát podařilo proniknout do otevřené domácí obrany, ale pojišťovací branku nepřidali,“ shrnul druhou půli Václav Křišťál a doplnil. „Fotbal je občas krutý. Šance se nepočítají, body nebere ten, kdo je lepší, ale ten, kdo dá více branek. A to se dnes povedlo protivínským.“

SK SIKO Čimelice – FK Protivín 1:2 (0:0)

Branky: 77. Říha – 70. Jiskra, 73. Hrachovec. ŽK: Maršík – Bečvář, Hrachovec. Diváci: 100. Rozhodčí: Albert – Mach, Kollmann.