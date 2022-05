Branky: 87. Jakub Rauscher – 29. Růžička. ŽK: 2:2 (Iliev, Hornát – Beránek, Švec). Diváci: 100. Rozhodčí: Panský, Polák, Ondřej.

Sestava Prachatic: Hopfinger – Jar. Rauscher (76. Kovář), Hornát, Kupka, J. Pravda – Kasík (73. Linhart), Jakub Rauscher, Hušek, Sedláček – Makoš, Iliev.

Po delší době se hrál v Prachaticích fotbal hodný čelu krajského přeboru. „Řekl bych, že ty předchozí zápasy byly nehodné Prachatic. Tentokrát jsme třicet minut hráli to, co jsme si řekli. Pak jsme z toho zbytečně vypnuli a navíc máme dál problém s koncovkou. Řekl bych, že bychom si za první půli zasloužili alespoň gól. Ten dal soupeř a pak tam měl ještě nějaké šance. V kabině jsme si něco řekli, ale ve druhé půli jsme začali bojovat až v posledních dvaceti minutách, kdy přišly i nějaké šance. Ale je třeba říci, že Krumlov ve druhé půli zahodil takové čtyři výborné šance. Tentokrát se na nás usmálo štěstí a podařilo se nám v závěru vyrovnat. Ale gól jsme si za celý zápas zasloužili. Ale neproměněné šance nyní budou trápit Krumlov,“ shrnul utkání prachatický trenér Josef Raušer.

Po delší době mohl trenér postavit tým víceméně podle představ. „Je to tak, ale na druhou stranu ti hráči nejsou úplně doléčení a dotrénovaní. Každopádně 1:1 s Krumlovem je dobrý výsledek. Byl to pěkný fotbal a je škoda, že jsme ze začátku nedali šance, co jsme si vytvořili. Ale jak již jsem říkal, na konci utkání musí být smutnější soupeř," doplnil trenér Raušer.