Branky: 25. a 69. T. Koloušek, 37. A. Kadlec, 78. J. Nosek, 84. F. Funda, 90. P. Hovorka.

„Čtvrté utkání pro nás znamenalo studenou sprchu v podobě vysoké prohry. V neděli ráno, když jsem se vzbudil, tak jsem se podíval znovu na výsledky, jestli to všechno náhodou nebyl zlý sen. Bohužel ne. Z různých důvodů nám chyběli tři hráči, které jsem si myslel, že nahradíme. Do toho se nám hned na začátku utkání zranil nezaviněně Jakub Pospíchal. Sešlo se toho celkem dost proti tak silnému soupeři. Bohužel jsme dělali v defenzívě dost chyb a v ofenzivě jsme byli bezzubí. Kdyby se počítal výsledek držením míče v mezihře, tak jsme vyhráli, ale fotbal se hraje na góly a těch soupeř vstřelil šest a nám nezbývá nic jiného než sportovně poblahopřát Strunkovicím, které zaslouženě vyhrály. Pozitivum v utkání vidím to, v jakém věkovém průměru jsme nastoupili, je to pro nás i závazek do budoucna, jak s týmem pracovat. Chtěl bych poděkovat klukům z dorostu, kteří nám v utkání pomohli a především mladý Jára Uhlík, který je ročník 2006, se v utkání rozhodně neztratil. Jak jsem řekl klukům v kabině, je potřeba na tento zápas rychle zapomenout a v týdnu se připravit na Dolní Dvořiště, kam zajíždíme příští sobotu a rozhodně nás opět nečeká jednoduché utkání,“ shrnul duel vimperský trenér Lukáš Sýs.

V okresním souboji I.A třídy slavili nakonec ve Lhenicích čkyňstí fotbalisté

„Začátek zápasu byl z obou stran opatrný a hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. Asi po půl hodině hry jsme se ujali vedení a ještě do poločasu přidali druhý gól. V tu chvíli jsme se dostali do herní pohody a utkání kontrolovali. Bránili jsme střed hřiště a vyráželi do rychlých protiútoků. Jsem rád, že se klukům dařilo brankově zakončovat. Velký zápas odehrál Tomáš koloušek, směrem dopředu byl prakticky nezastavitelný,“ komentoval duel strunkovický trenér Václav Beneš.