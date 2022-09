Branky: 69. (PK) a 81. R. Žurek, 87. Pravda.

„Utkání mělo dva rozdílné poločasy. Ten první byl z naší strany zodpovědnější. Druhý naopak úplně hloupé nesmyslné chyby. Výsledek hovoří jednoznačně. Rozhodly ale detaily. Soupeři gratuluji za prakticky bezchybný zápas. Dnes nám nezahrál střed obrany. První gól, místo odkopu vymyslíme malou domů, kterou vystihl Žurek a gólman byl u míče pozdě a tak na dlouhou nohu fauloval. Paradoxně v době, kdy jsme se začali prosazovt ve hře po stranách. O chvíli později rozehrajeme nesmyslně roh a vzadu necháme hráče úplně v klidu nepokrytě bez zajištění dva na dva. Tohle se nevidí v žácích. Navíc to Strunkovice na rozdíl od nás dokáží udržet a my ani nejsme schopni to přerušit takticky faulem. Voda na mlýn pro Žurka a 0:2. Třetí gól opět jako přes kopírák. Opět nepřerušíme faulem situaci 1 na 1 nebo 2 na 2. Situace se tak vyvinula 3 na 1, když útok podpořil i krajni obránce Pravda a v klidu dostal přesnou nahrávku do lepší pozice a sám na gólmana nezaváhal. Bohužel, v utkání kromě pár standardek a rohů jsme si nevytvořili vůbec nic a tak zaslouženě po absolutně netakticky zvládnutém druhém poločase berou body Strunkovice. Jen poznámka k naší hře. Pokud hrajeme utkání v domácím prostředí na takovém terénu s jednou žlutou pro gólmana a střídajícím hráčem v samém závěru, pak je něco špatně, obzvlášť když potřebujeme bodovat. Je třeba se nad tím trošku zamyslet. Protože bezkontaktním fotbalem moc body nezískáte, především doma! K utkání jsme nebyli kompletní, což je ale jen naše personální věc. Nevím, co za tím ale od některých vězí. Děkujeme domácím fanouškům za podporu,“ komentoval duel domácí trenér Jan Děd.

„Další těžké utkání. První poločas byl oboustranně opatrný, prim hrály spíše obrany a šancí bylo minimálně. Druhý poločas byl o něčem jiném. My hru trochu vysunuli, zlepšili rozehrávku a začali si vytvářet šance. Nejprve se kluci zastřelovali, ale pak to vzal Roman Žurek na sebe a dvakrát skóroval. Dnešní vítězství je pro nás moc důležité a velmi si ho ceníme,“ doplnil strunkovický trenér Václav Beneš.