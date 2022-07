Přípravu již neabsolvují hráči, kteří odešli. Šimek, Petráň a Šourek do Sousedovic, Nosek do Strunkovic nad Blanicí, Žáček do Chlumu u Příbrami, Čapek do Oseka. Do kádru příšel Rybák Petr z Oseka, Vondrák z Písku a ještě jsou někteří hráči v jednání. Do letní přípravy je zapojeno 25 hráčů.