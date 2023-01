Na podzim jste zpočátku hodně vsázeli na mládí, ale chyběla tomu zkušenost v rozhodujících fázích zápasů. Postupně jste zapojili zkušené harcovníky. Jakou cestou chcete jít dál?

Hledáme takové hráče, od kterých by se ti naši mladí a nadějní mohli učit. Zpočátku jsme opravdu vsázeli na mládí a s tím souviselo, že se z důvodu nezkušenosti často chybovalo a přišly bodové ztráty. Ukazuje se, že nejde mít v sestavě šest kluků do dvaceti let.

Strakoničtí jsou jedním z mála týmů krajského přeboru, který vyrazil i na soustředění na sníh, kde byli hráči bez míče. Znamená to tedy, že bude tým dobře připraven fyzicky?

Soustředění je dobré pro kolektiv. To tmelení je důležité. Ale důležitý je i naběhaný objem. Na školení trenérů je dnes moderní vyprávět o tom, jak má být všechno na hřišti a s míčem, ale myslím si, že bez naběhaného objemu v prvních dvou až třech týdnech přípravy to nejde. Fyzička je zkrátka důležitá. Jsem rád, že hráči Junioru soustředění na Šumavě akceptují, v mnoha týmech by takové soustředění asi ani nedali dohromady.

S Juniorem před rokem vyrazili na soustředění i mladší dorostenci. Jak to vypadalo tentokrát?

Před půl rokem jsme začali trénovat dohromady áčko, béčko a příležitostně i dorostenci. Měli s námi na Šumavu i někteří odjet, ale z různých důvodů studijních či viróz nakonec soustředění neabsolvovali. Ale v každém případě se chceme dál snažit, aby se kategorie prolínaly a pro dorostence byl přechod mezi chlapy snažší. Loni se nám to docela osvědčilo.

Platí tedy to, že bude vaše béčko hlavně pro mladé kluky, aby si ozkoušeli dospělý fotbal?

Je to tak. V béčku máme asi tři čtyřicátníky a kolem nich chceme točit devatenáctileté kluky, které si sami vychováme.

Máte zimní přípravu postavenou tak, že budete trénovat třikrát týdně a k tomu přípravný zápas?

Není to dáno striktně podle dnů, ale každý týden bude jiný. Bude se reagovat na aktuální situaci. Jinak ty přáteláky nejsou cíleny na nějaké konkrétní soupeře. Chtěli jsme soupeře jak silnější, tak i slabší. I přes přípravu chceme prolínat áčko s béčkem a tak i soupeři budou někdy pro áčko a jindy pro béčko.

Vše tedy chcete směřovat k tomu, aby bylo jaro co nejdříve klidné?

Pro klub, jako je Junior, je 14. místo málo. Musíme zabrat, sbírat body a co nejdříve se posunovat tabulkou nahoru.

K hernímu vzestupu by měl asi přispět i zrekonstruovaný stadion na Křemelce.

V každém případě. Hráči se na to moc těší. Celý ten rok na Sídlišti byl tak trochu jako ve vyhnanství. Bylo to přechodné řešení a všichni věděli, že to jinak nejde. Všichni se dolu na Křemelku těšíme. Je to podstatně fotbalovější prostředí. Nová tribuna, nový trávník, je to výzva pro nás i pro naše fanoušky. Věříme, že na Křemelku si jich najde cestu více a bude to ku prospěchu věci.