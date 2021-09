Osek – Dražice 2:2 (0:1). 72. Hoch (11), 85. Mrkvička – 16. Turek, 49. Novotný.

Sestava Oseka: Křížek – Rybák, Carda (23. Čapek), Krejčí, Kubiš – Brabec (83. Mrkvička), Šrámek, Hoch, J. Říský, Němeček – D. Říský.

„Především v prvním poločase jsme nehráli nejlépe. Měli jsme i problémy se sestavou. Minule nás bylo osmnáct, tentokrát třináct. Navíc se nám po dvaceti minutách zranil Carda. Celé jsme to museli překopat a hrát jinak, než jsme zamýšleli. I když jsme hráli v první půli špatně, měli jsme tam čtyři gólovky. Netrefili jsme ani prázdnou bránu. Třikrát jsme šli sami na gólmana, ale nic. Soupeř pak trefil nádherně šibenici a šel do vedení. V kabině bylo o přestávce rušno, trochu jsme zpřeházeli sestavu, ale znovu jsme inkasovali. My trefili břevno, měli i další šance a z penalty pak snížili. Na posledních devět minut tam šel Vašek Mrkvička a bodlem to tam prostřelil na 2:2. Nakonec mohl ještě rozhodnout Jakub Říský, ale zpracovával míč tak dlouho, až mu do toho obránce skočil,“ komentoval utkání trenér Oseka Josef Mráz.

Prachatice – Blatná 2:0 (2:0). 7. Jakub Rauscher, 41. Kasík.

Sestava Blatné: Peroutka – F. Hrádek, Hlaváč, Bláha (41. Jiřinec), Míka – Král (36. Vanduch), Prokopec (87. A. Hrádek), Čadek, Říha – Levý, Peleška.

„Když proti vám hraje fotbalovější a pohyblivější mužstvo, tak to není jednoduché. Celý první poločas jsme hráli ustrašeně, což je od začátku sezony. Hráči si příliš nevěří, protože mají určitou výkonnostní laťku. Bude nám asi ještě dlouho trvat, než si na tu soutěž někteří hráči zvyknou. Přichází pak frustrace, protože se nedaří. Ale bohužel kazíme jednoduché věci od zpracování míče přes přihrávku. Pak se nedostaneme do šance a když ano, tak ji zahodíme. Proti týmu, jako jsou Prachatice, jsme si prakticky nevytvořili žádnou šanci. I když ten výsledek není až tak špatný, tak jsme si bohužel nechali dát gól na začátku poločasu a druhý dostali minutu před půlí, kdy jsme to soupeři prakticky darovali. Domácí byli lepší, měli řadu dalších pološancí, ale ty nedali,“ komentoval duel blatenský trenér Jaroslav Voříšek.

Junior Strakonice – Táborsko B 2:0 (1:0). 41. Rozhoň, 82. Zahrádka.Sestava Junioru: Lízal – Funda, Žáček, Rozhoň, Říha – Nosek (70. Máška), Benedikt, Chalupa (90. Krýsl), Zahrádka – Butnaru (8. Zelenka, 84. Doležal), Krejčí (88. Šimek).

„Táborsko má mladý a běhavý tým, proto jsme začali trochu defenzivněji. To se vyplatilo, soupeře jsme eliminovali. Navíc jsme si i sami vytvářeli šance a měli herně navrch. Do půle se nám podařilo prosadit i gólově, to bylo důležité. Chytili jsme i úvod druhé půle, když jsme se nedostali pod žádný velký tlak. Vycházeli jsme stále z obrany a soupeř s tím měl problémy. Mladí kluci nebyli až tak fotbalově vyspělí, aby to zvládli. Soupeř pak sáhl k dlouhým nakopávaným balonům, to pak vyústilo v několik soubojů a z jednoho z nich přišla červená karta, když hostující hráč atakoval našeho gólmana. To již bylo za stavu 2:0, když se prosadil Zahrádka. Velká spokojenost. Měli jsme jakési prokletí pouťových zápasů, to jsme prolomili,“ shrnul utkání strakonický trenér Luděk Cimrhanzl.